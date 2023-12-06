Вдова Инала Джабиева выразила надежду на справедливый суд

06 декабря 2023, 18:44

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Посещать заседания по делу о смерти Инала Джабиева тяжело, так как там приводятся подробности его пыток, но есть надежда на справедливое разбирательство, рассказала его вдова Оксана Сотиева. Сторона защиты не признает ни одной статьи обвинения, заявили адвокаты сотрудников криминальной милиции.

Как писал "Кавказский узел", 27 октября прокуратура Южной Осетии сообщила, что обвиняемые ознакомлены с материалами дела о смерти Инала Джабиева, и оно передано в суд. В Цхинвальском городском суде 5 декабря состоялось заседание по делу о гибели Инала Джабиева, обвинительные заключения были зачитаны четырем фигурантам - Джумберу Бибилову, Марату Хугаеву, Андрею Джиоеву и Ацамазу Наниеву. На прошедшем накануне заседании суда были оглашены обвинительные заключения еще четырем фигурантам - Ирбегу Сланову, Сергею Козонову, Зауру Гогичаеву и Алану Багаеву.

В октябре 2022 года Цхинвальский горсуд вернул уголовное дело о смерти после допроса Инала Джабиева на дополнительное расследование в Генпрокуратуру Южной Осетии. По делу на тот момент были обвинены семь силовиков. Генпрокуратура Южной Осетии в марте сообщила о новых обвиняемых по делу. Среди них - бывший генпрокурор Урузмаг Джагаев, он заочно арестован и объявлен в розыск, бывший начальник УВД по Цхинвалу Урузмаг Маргиев, который находится под подпиской о невыезде. Бывший глава МВД Южной Осетии Игорь Наниев объявлен в розыск. Все они обвинены в превышении должностных полномочий.

В Цхинвальском городском суде огласили обвинительные заключения в отношении восьми обвиняемых по делу о смерти Инала Джабиева. Представитель гособвинения зачитал обвинительные заключения в отношении сотрудников Криминальной милиции Джумбера Бибилова, Марата Хугаева, Андрея Джиоева, Ацамаза Наниева, Ирбега Сланова, Сергея Козонова, Заура Гогичаева и Алана Багаева.

Суд проходил в открытом режиме, зал заседаний был полон в оба дня заседания. В зале присутствовала супруга Инала Джабиева Оксана Сотиева, мать потерпевшего Николая Цховребова, которого подозревали в покушении на жизнь бывшего министра внутренних дел Игоря Наниева, журналисты и родственники обвиняемых, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший заседание.

Обвиняемый Марат Хугаев, который объявил голодовку 14 ноября и из-за ухудшения состояния был госпитализирован, не присутствовал в зале суда. Сторона защиты ходатайствовала отложить оглашение обвинительного заключения в связи с отсутствием Хугаева. Также в суде не было и Людвига Алборова, который находится в бегах.

Вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева сказала, что очень внимательно следит за ходом развития дела, всегда приходит на суды, хотя это очень тяжело каждый раз снова и снова слышать подробности издевательств над ее супругом. "Я только хочу и жду справедливого расследования и правосудия. Для меня это очень важно", - сказала Оксана корреспонденту "Кавказского узла".

Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии. Его смерть вызвала массовые протесты и политический кризис в республике: 16 депутатов парламента с осени 2020 года по февраль 2021 года бойкотировали заседания парламента, не давая собрать кворум. В итоге работа парламента оказалась полностью парализованной. Родные Джабиева организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

Все фигуранты дела обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 4 статьи 111 Уголовного кодекса России) и в превышении должностных полномочий с применением насилия или угрозы применения насилия (часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса России).

Все подсудимые единогласно выразили свое несогласие с обвинительными заключениями. Всего по делу Джабиева проходит восемь обвиняемых, пятеро из них содержатся под стражей.

В начале заседания гособвинение в своем выступлении подчеркнуло, что все обвиняемые своими действиями подорвали доверие общества к системе правоохранительных органов.

По версии обвинения, лейтенант милиции, 29-летний Заур Гогичаев, прослуживший на тот момент в криминальной милиции шесть лет, 28 августа 2020 года был вызван на работу в выходной день и позднее приглашен на совещание, проводимое начальником Джумбером Бибиловым. Сотрудникам, присутствующим на совещании, было приказано доставить Инала Джабиева и Николая Цховребова, подозреваемых в покушении на жизнь занимавшего тогда пост министра внутренних дел Игоря Наниева. 28 августа не позднее 11 часов Инала Джабиева доставили из камеры временного содержания, где он удерживался с 24 августа, в здание криминальной милиции.

17 августа 2020 года в Цхинвале был обстрелян служебный автомобиль, в котором находился министр внутренних дел Игорь Наниев, никто не пострадал. Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии прекратил уголовное дело Инала Джабиева и Николая Цховребова, второго обвиняемого в покушении на министра. Суд решил, что не было получено доказательств их причастности к покушению. Горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей в виде компенсации за моральный ущерб родным Инала Джабиева, который умер после допроса в полиции по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии.

Гогичаев вместе с Ацамазом Наниевым, Людвигом Алборовым, Аланом Багаевым, Маратом Хугаевым, Ирбегом Слановым и другими неустановленными сотрудниками, без законных на оснований, в расчете на продвижение по службе разместили Джабиева и Цховребова в разных помещениях и приступили к допросу. По версии обвинения, в действиях Гогичаева усматривается явное превышение должностных полномочий, так как в отношении Джабиева он применял насилие, повлекшее тяжкие последствия.

Согласно заключению комплекса экспертиз от Минобороны РФ от 3 ноября 2020 года к Джабиеву применялась физическая сила и психологическое давление, а также на теле Джабиева были обнаружены ссадины давностью до одних суток в лобной части и волосистой части головы, в правой скуловой части, локтевых частях, подчеркнул гособвинитель.

Старший оперуполномоченный, старший лейтенант Сергей Козонов по очереди с Наниевым и Алборовым, и иногда сменяя друг друга примерно с 11 часов и не позднее 13 часов дня 28 августа 2020 года применяли к Джабиеву физическое и психологическое насилие, заявило обвинение.

По словам прокурора, смерть Джабиева наступила в спортивном зале Криминальной милиции не позднее 13 часов дня на фоне абстинентного синдрома и вследствие острой сердечной недостаточности, развившейся в результате обширных травм, неравномерного кровенаполнения, умеренных отеков, кровоизлияний, распада мыщц. Между выявленными на теле Джабиева травмами и и причиной смерти имеется прямая связь.

"Он был подвешен, находился в вертикальном положении, с запрокинутыми руками так, что кисти его свисали. 28 августа 2020 года с личного номера Людвига Алборова зафиксирован звонок в скорую помощь. Приехавшая бригада медиков предприняла меры его реанимации, вместе с тем, смерть потерпевшего наступила еще до момента приезда врачей, в связи с чем врачом Гергауловой была констатирована смерть. Впоследствии тело Джабиева было доставлено в больницу в сопровождении сотрудников криминальной милиции, после чего они на служебном автотранспорте покинули территорию больницы", - продолжил гособвинитель.

28 августа в стенах криминальной милиции оставался Николай Цховребов, с которого Козонов вместе с коллегами добивался признательных показаний в деле по покушению на экс-министра внутренних дел.

"Склоняя Цховребова к признанию покушения на жизнь экс-министра внутренних дел и не добившись признания, Козонов допускал неустановленных следствием сотрудников применять насилие к Цховребову, предварительно надевая ему на голову маску. Цховребов пребывал в плохом состоянии и уже после смерти Джабиева, опасаясь за его состояние, Цховребова тайно доставили не в городскую больницу, а почему-то в районную больницу поселка Знаур, где ему медики начали оказывать медицинскую помощь. У него на теле были ушибы нижних конечностей, ушибленные раны, сотрясение мозга, все эти травмы были получены тупыми предметами. Степень тяжести полученных травм квалифицируется врачом как средней тяжести. Непричастность Цховребова к покушению на жизнь Наниева установлена Верховным судом в июле 2022 года", - рассказал в суде гособвинитель.

Обвиняемый Алан Багаев — сотрудник Криминальной милиции, обвиняется также в превышении должностных полномочий с применением насилия, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. "Багаев также присоединился к допросу Цховребова вместе с Козоновым и Наниевым, чтобы добиться от него признательных показаний, допустил к нему применение насилия от неустановленных лиц, лишая его визуального контакта, путем надевания на него матерчатого лоскута", - продолжил гособвинитель

В действиях начальника отдела по раскрытию тяжких преступлений майора милиции Ирбега Сланова гособвинение усмотрело преступные действия в отношении Герсана Кулумбегова, который 28 августа вместе с Николаем Цховребовым и Иналом Джабиевым был доставлен в криминальную милицию Цхинвала, водворен в отдельное помещение, где в ходе допроса с него пытались получить признательные показания в покушении на жизнь Игоря Наниева.

"Сланов совместно с Андреем Джиоевым, Зауром Гогичаевым, Ацамазом Наниевым и Людвигом Алборовым надели на Герсана маску, что закрывало ему зрительный обзор помещения, поставили его лицом к стене, применяли к нему физическое насилие, в том числе резиновой палкой, ударами по различным частям тела. Они осознавали противоправность своих действий. Опознанный потерпевшим Алан Багаев водворил Кулумбегова обратно в камеру. На следующий день Кулумбегова снова конвоировали в Криминальную милицию, и в том же личном составе в тех же обстоятельствах, сломали волю Кулумбегова и вследствие применяемых к нему насильственных действий, он подписал протокол признания", - зачитал в суде гособвинитель.

По данным экспертизы, у Герсана Кулумбегова были кровоподтеки в области предплечья , на спине, на бедрах, образовавшиеся от ударов тупым предметом, размером от 10 до 15 сантиметров. Эксперт оценил травмы Кулумбегова как "легкие".

Обвиняемые не признали вину. Алан Багаев назвал позицию прокурора "домыслами и догадками"."В моем обвинительном заключении говорится, что к нему применяли насилие неустановленные следствием лица. То есть не Багаев к нему применял насилие. Тогда возникает вопрос к гособвинению, - а если насилие применяли не установленные следствием сотрудники, то я в чем обвиняюсь? В отношении Цховребова они говорят, что я допускал неких лиц, чтобы они проводили насилие в отношении Цховребова. Сам потерпевший говорит совершенно другое, тогда кого я к нему допускал? Кулумбегова я видел 24-го августа, я с ним разговаривал, я это не отрицаю. Но обвинение утверждает, что Кулумбегова передали мне, Джиоеву и Сланову. Это неправда. Я был на суточном дежурстве 24-го, а 25 августа я уже был дома и отдыхал. Это подтверждает и сам потерпевший. Это вымыслы и догадки", - сказал Багаев в суде.

Обвиняемый Сергей Козонов также назвал обвинение противоречивым. "Это обвинение голословное и немотивированное. На допросе я выполнял только то, что входит в мои функциональные обязанности я спрашивал потерпевшего, есть ли необходимость в вызове ему врача. В уголовном деле постоянно упоминается применение ударов тупыми предметами. Что это за предметы, и почему они не определены? В обвинении нет ни одного слова, чтобы кто-либо подтвердил, что я в отношении кого- либо применял физическую силу". Он заявил также, что не присуствовал на совещании 28 август и "никогда не переходил рамки своих должностных обязанностей".

У всех обвиняемых два адвоката - Карина Кочиева и Азамат Баззаев. Сторона защиты выступила за возвращение данного уголовного дела в органы предварительного следствия. "В описании избиения Инала Джабиева говорится, что потерпевший находился в вертикальном положении, а кисти свисали ниже конечностей. В экспертном же заключении говорится о "позе ласточки". Как в вашем обвинении эта поза сменилась на свисающие ниже конечностей кистей. Он никак не мог находится в вертикальном положении", - возразил адвокат Баззаев прокурору. Он также подчеркнул, что сторона защиты не признает ни одной статьи обвинения, ни группой лиц, ни по одиночке.

В отношении экс-министра Игоря Наниева и бывшего генерального прокурора республики Урузмага Джагаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оба бывших должностных лица находятся за пределами Южной Осетии и объявлены в розыск.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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