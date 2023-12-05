Жители астраханского села пожаловались на качество воды

05 декабря 2023, 20:28

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В дома жителей села Вольное поступает непригодная для питья техническая вода, питьевую воду приходится покупать или фильтровать самостоятельно, а летом не хватает напора даже такой воды, рассказали местные жители. По словам главы села, поставка питьевой воды слишком дорога и жители сами отказались от нее. Граждане по закону могут требовать поставок качественной питьевой воды, указал юрист.

Как писал "Кавказский узел", жители села Вольное в Харабалинском районе пожаловались властям на проблему с питьевой водой из-за обмеления реки, после чего прибывший на место депутат обнаружил разбросанное на берегу реки химическое вещество. Комментаторы в соцсети раскритиковали чиновников за отсутствие контроля.

В поселке бывают случаи отключения или плохой подачи воды в систему водоснабжения. Тем не менее, учебный процесс ни разу не прекращался, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", секретарь средней школы в селе Вольное Наталья Семенова.

"В школе кормят бесплатно учеников с 1 по 4 классы. Если нет воды, приходится заранее набирать воду в емкости. Бывают случаи отключения. Но на прошедшей неделе не отключали воду", - рассказала Семенова.

Школьный секретарь сообщила, что в средней школе поселка обучаются 188 школьников. В детском саду "Теремок" числится 34 ребенка. В Вольном также имеются и другие социальные учреждения: ветлечебница, Дом культуры, участковая больница, пожарная часть.

По ее словам, в основном все жители села "зависят от централизованного водоснабжения". В ее частном подворье из колодца воду в дом качает насос. "Я не страдаю от отключений центрального водоснабжения, так как у меня из колодца насос воду подает. Независимы мы в этом плане. Но таких жителей у нас мало в селе", - пояснила Семенова.

В то же время Наталья Семенова раскритиковала качество поставляемой централизованной системе технической воды. По ее словам, летом в жару вода поступает в дома "грязная, вонючая, зеленая, а зимой грязная, с песком". "Дома у нас фильтры. Постоянно чистим их. В селе были две башни. Одна упала, осталась одна. Езжу от дома к школе. На улице недавно случилась авария. Ее ликвидировали. И вот опять порыв. Две недели течет вода, не устранили аварию пока", - рассказала Наталья Семенова.

Давнюю проблему с водой нужно решать, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Евгений Рыкунов. Она стародавняя. Летом часто вода зеленая, вонючая в кранах. Ею можно только огород поливать и скот поить. Людям пить ее нельзя. Часто струйка тонкая течет – давление низкое. Питьевую воду завожу теще с города баклажками, чтобы пищу готовила. Знаю место, где вода дешевая. Но тысяч пять только на воду в месяц трачу", - сказал он.

Мужчина сообщил, что работает водителем фуры. Часто навещает тещу и тестя в селе Вольное. Летом его дети с женой гостят у стариков. Качество воды в поселке он назвал "никудышним". "Есть же федеральные целевые программы "Чистая вода". Но почему-то в Харабалинском районе она никак не реализуется. Во всех районах Астраханской области не реализуется. Везде вот такая беда с водой. В Вольном еще куда ни шло", - заметил Евгений Рыкунов.

Жительница села Татьяна Козлова заметила в беседе с корреспондентом, что проблемы решены, а полную информацию по ситуации могут дать глава администрации села Вольное Владимир Белоусов и сотрудники Росприроднадзора.

Эксперты Росприроднадзора выяснили, что берег водоема был загрязнен не удобрением, а асбестом, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" лава администрации сельского поселения Вольное Владимир Белоусов. По заданию инспектора надзорного ведомства загрязнение было "оперативно ликвидировано" силами агропромышленного предприятия, которое допустило загрязнение, рассказал он.

Комментируя жалобы селян на плохое качество водоснабжения, глава поселковой администрации пояснил, что в дома граждан подается не питьевая, а техническая вода ("по регламенту"). Водозабор производится из ерика Грязный (приток Ахтубы), расположенного в четырех километров от Вольного. "Установлены фильтры грубой очистки - центрифуга. Люди в зимний и осенний период, когда самоочищение водоемов происходит, они и в пищу воду применяют эту воду. С дополнительной очисткой. Дома свои фильтры. У меня лично дома нет дополнительной очистки. Бывает иногда летом в жару запах во время маловодья. Эта проблема по всему региону. В этом году была проблема - мало чистой воды было. Ерик Грязный где-то отшнуровывался (пересыхал). Выходили из положения – один из двух насосов стоит на углублении, в яме. Там же, на ерике Грязный стоит и насосная станция агрокомплекса. Она орошает около 600 гектаров земли. Так что у нас с ними конкуренция за воду", - рассказал Владимир Белоусов.

Глава сельского поселения назвал еще одну проблему села. В 2008 году Водстрой установил в селе две башни Рожновского. Каждая емкостью по 160 кубов. Селяне стали называть новую систему водоснабжения "новый водопровод". В 2015 году одна башня упала и деформировалась. Комиссия приезжала. По гарантии ее заменили на новую. Спустя четыре года обрушилась вторая башня. "С тех пор пользуемся одной башней. В осенне-зимний период хватает воды. Летом ощущаем дефицит воды из-за жары и частых поливов огородов. Но с 2016 года мы подаем воду в поселки круглосуточно. Без перерыва. Рассматриваем второй вариант, перейти на частотные насосы, если вдруг у нас не станет этой башни (Рожновского). Обращались и в район, и в область. Есть переписка. Обещали на район шесть башен выделить. Но ответов нет", - сказал Белоусов.

Владимир Белоусов сообщил еще об одном способе обеспечения селян питьевой водой. Пять лет назад местный частный предприниматель установил двухкубовый кулер, куда поступает очищенная фильтрами вода питьевой категории. Установка работает круглосуточно. Цена одного литра питьевой воды из кулера - 4 рубля. Один кулер установлен на улицах и три кулера стоят в магазинах. "Если же пустить вместо технической питьевую воду в водопровод, то это дорого обойдется самим жителям. Тарифы будут запредельные, так как нужно будет новую нитку трубопровода тянуть, очистка дорогая. Были в селе сходы. Люди отказались от этой идеи", - отметил Белоусов.

Глава сельской администрации также подчеркнул, что во время его управления поселковым хозяйством случаев перебоев с водой более чем на сутки не было. В этом отношении "хозяйство села застраховано", - заявил Белоусов. – "Есть бассейны, колодцы в подворьях, социальной напряженности не было".

По поводу аварии на водопроводе, о котором рассказали журналисту местные жители, Владимир Белоусов пояснил: авария произошла на улице Александра Никулина. Это, действительно, второй порыв за месяц.

"Там металлические трубы. Есть сложности. Небольшой порыв … пока на населении это никак не отражается. Будут благоприятные погодные условия и техника, решим вопрос коллегиально", - ответил глава администрации.

Белоусов сообщил, что в селе Вольное проживает 1700 зарегистрированных жителей, в селе Сероглазово – 500 жителей. Общий износ водопровода "никто не оценивал". Система эксплуатируется недавно - с 2008 года. Тариф за техническую воду в селе Вольное - 30 рублей за кубометр, в Сероглазово выше - 42 рубля за кубометр.

Аварии ликвидируются собственными силами. В поселке работают четыре оператора и один слесарь. Зарплата у них минимальная, работают на хозрасчете. "Кадровая проблема на фоне низкой платежеспособности населения", - посетовал Белоусов.

Несколько лет Харабалинский район, включая село Вольное, страдает от маловодья на реках Ахтуба и Волга. Часто случаются заморы рыб. Так, летом 2023 года такой замор произошел и в ерике Ашулук, один из рукавов которого заканчивается в Вольном. "Писали коллективное письмо в областное правительство. В этом году прошла физическая подкачка воды (в ерик Ашулук). Выделили около четырех миллионов рублей. Мы с него воду в водопровод не качаем. Она у нас в резерве. Если будет авария, ериком Ашулук воспользуемся", - заключил свой рассказ Владимир Белоусов.

В дома и домохозяйства граждан должна поступать качественная питьевая и техническая вода, отметил юрист Сергей Иващенко. При этом он сослался на требования СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде ...".

Вопросы же бесперебойной круглосуточной подачи холодного водоснабжения регулируются, по утверждению юриста, Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг"). Этот нормативный документ предписывает "допустимую продолжительность перерыва подачи холодной воды". Так, такой перерыв допустим суммарно на восемь часов в течение одного месяца, четыре часа единовременно, при аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения. "Как мы видим, в Вольном подобные требования выполняются и претензий к сельской администрации тут пока нет", - сказал Иващенко.

Иващенко также отметил, что, согласно этим правилам, давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора в многоквартирных домах и жилых домах должно колебаться в диапазоне от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см), а у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см). При этом отклонение давления от этого диапазона не допускается. "За каждый час подачи холодной воды суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло отклонение давления, при давлении, отличающемся от установленного до 25%, размер платы за коммунальную услугу за указанный расчетный период снижается на 0,1% размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам", - привел пример перерасчета юрист Иващенко.

При давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил. При этом Иващенко отметил, что судебные споры с ресурсоснабжающими организациями по поводу перебоев с водоснабжением "часто заканчиваются ничем", так как в 2017 году Верховный суд решил, что требования о регулярном ремонте систем водоснабжения (согласно СанПиН 2.1.4.2496-09) способствуют улучшению качества и безопасности воды, "поэтому они вполне законны и не считаются некачественной услугой".

"В случае села Вольное гражданам, желающим произвести перерасчет платы за техническую воду слабого давления ее подачи в трубы придется доказывать этот факт. Нужно вызывать специалистов. Вряд ли селяне на это пойдут", - засомневался Сергей Иващенко.

Комментируя случай загрязнения прибрежной зоны водоема асбестом в окрестностях села Вольное, Иващенко сослался на статью 250 Уголовного кодекса РФ (Загрязнение вод). По словам юриста, степень вины загрязнителя (агропромышленного предприятия) определит прокуратура. "Судя по тому, что загрязнение виновным было оперативно ликвидировано после проверки Росприроднадзора, руководитель этого предприятия, скорее всего, оплатит штраф – до 80 тысяч рублей или отделается предупреждением", - сказал Сергей Иващенко.

"Кавказский узел" также писал, что 5 ноября астраханцы начали сбор подписей под адресованной президенту России, Генпрокуратуре и Следкому петицией, в которой потребовали решить проблему в городе с водоснабжением и канализацией. Эти проблемы стали хроническими из-за того, что местные чиновники не уделяли им должного внимания, заявили комментаторы в соцсети.

В октябре жители левобережной части Астрахани пожаловались, что несколько недель у них проблема с водоснабжением. Астраханцы рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что воду приходится покупать, так как жители не извещены о графике работы водовозок. В "Водоканале" пояснили, что подача воды была прекращена из-за ремонтных работ.

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