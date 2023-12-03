Пользователи Telegram поддержали призывы не публиковать кадры работы ПВО на Кубани

03 декабря 2023, 13:00

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Публиковать фото и видеозаписи работы противовоздушной обороны недопустимо, заявили глава Краснодара Евгений Наумов и депутат Госдумы Евгений Первышов после того, как военные сбили над Азовским морем две ракеты. Пользователи Telegram также призвали очевидцев воздержаться от таких публикаций.

Как писал "Кавказский узел", 2 декабря глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что был получен "ряд сообщений" о двух вспышках в небе. По его словам, военные пресекли "попытку террористической атаки". Минобороны сообщило, что над Азовским морем сбиты две ракеты С-200, переделанные для атаки по наземным целям и запущенные со стороны Украины.

Попытка "террористической атаки по территории нашего региона" пресечена на большом расстоянии от Краснодара, разрушений в краевом центре нет, сообщил вечером 2 декабря в своем телеграм-канале Евгений Наумов. "И ещё раз напоминаю про «информационную гигиену», что недопустимо публиковать видеоматериалы работы наших военных", - добавил чиновник.

Главу города поддержал депутат Госдумы, бывший мэр Краснодара Евгений Первышов. "Поддерживаю напоминание главы Краснодара: распространение фото и видео в таких ситуациях совершенно недопустимо. Это наша общая безопасность", - написал он сегодня в своем телеграм-канале.

Схожее мнение высказали авторы большинства из 924 комментариев под публикацией в телеграм-канале "Типичный Краснодар", в которой размещены фото и видео, снятые очевидцами. На кадрах, сделанных с балконов в темное время суток, видна панорама города и вылетающие в небо светящиеся объекты. "Громкие взрывы, летающие объекты и вспышки заметили в небе краснодарцы", - говорится в публикации.

"А зачем вы публикуете место, откуда работало ПВО? В следующий раз из-за вас, [уничижительное слово], прилетит куда надо", - написал, в частности, Максим Владимирович. "На фига вы фоткаете, [уничижительное слово]", - возмутился Павел.

"Те, кто выкладывает фото и видео с отлетами ПВО, останутся без ПВО, а значит, в следующий раз прилетит в них без всякой защиты. Инстинкт самосохранения включите", - написал Октябрь. "Ещё координаты скиньте точные", - упрекнул авторов видео Богдан.

"Удалите фото, вы чё делаете", - призвал Макс. "Удалите кадры работы ПВО", - потребовал и другой пользователь. "Зачем фото выкладывать местности, где сработало ПВО", - возмутилась Александра.

Некоторые пользователи не разделили возмущение в адрес авторов фото и видео. "Люди, всем известно, где стоит ПВО", - обратился к участникам обсуждения Илья Стаценко. "И так позицию знают, тут фотографии и видео ничего не сделают", - поддержал эту точку зрения Кот.

"Да чо [панику]-то устроили... По этим корявым видео не опознать, где и что происходит, а определить по застройке в Краснодаре невозможно... Вон [даже] проводят соревнования по спортивному ориентированию в центре города", - указал Alex.

Напомним, 14 ноября Минобороны России сообщило, что в Краснодарском крае были сбиты два беспилотника, направленные со стороны Украины.

1 октября военные в Краснодарском крае также сбили беспилотник, тогда взрыв встревожил жителей Сочи. 22 сентября беспилотный летательный аппарат был сбит в Туапсинском районе.

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