03 декабря 2023, 05:45

Более 15 тысяч россиян обратились к властям Грузии за видом на жительство

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Почти за два года к властям Грузии за получением вида на жительство обратились 15 506 граждан России, более 33% из них получили отказы, сообщило министерство юстиции Грузии.

Как писал "Кавказский узел", после объявления частичной мобилизации в России в сентябре 2022 года в Грузию выехало множество россиян. В ноябре президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что границу со страной пересекло более 700 тысяч россиян, примерно 100 тысяч из них осталось, остальные уехали в другие страны. В сентябре оппозиционные депутаты потребовали ограничить приток россиян в страну.

Большинство опрошенных мигрантов из России объяснили выбор Грузии в качестве новой страны проживания безопасностью и доступностью, а мотивацией отъезда - политическую обстановку на родине. Возвращаться в Россию 93% опрошенных не планируют.

По данным министерства юстиции Грузии, с 24 февраля 2022 года по 17 ноября текущего года более 15,5 тысячи граждан Российской Федерации обратились к властям за получение вида на жительство. 33,28% получили отказ, пишет "Интерпрессньюс".

Ведомство уточнило, что за период до 1 января текущего года по поводу ВНЖ обратились 3 708 россиян, а с 1 января по 17 ноября - 8 198 россиян, всего же - 15 506 россиян. Отказ получили 5 156 граждан Российской Федерации, заявки еще 609 человек министерство юстиции Грузии рассматривать отказалось по разным причинам.

Заявки 9021 россиянина удовлетворены, остальные находятся на стадии рассмотрения. 2 287 россиян получили постоянный вид на жительство в Грузии.

Больше всего отказов получили те, кто обратился за получением вида на жительство по работе или краткосрочным видом на жительство. Меньше всего отказов у тех, кто получал вид на жительство по учебе, специальный вид на жительство, а также у бывших граждан Грузии.

Отметим также, что в последнее время грузинские пограничники нередко отказывают во въезде в страну известным гражданам России, в том числе журналистам и правозащитникам. Так, в начале июня публициста Виктора Шендеровича (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) не пустили в Грузию, где у него были запланированы концерты. В августе власти Грузии отказали во въезде в страну актеру Виталию Гогунскому. Ранее грузинские пограничники не пустили в страну журналистку "Проекта" (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) Екатерину Аренину и менеджера "Медиазоны"* (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) Галу Латыговскую.

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Примечание:

"Гражданин Украины пожаловался на отказ пограничников впускать его в Грузию", "Пограничники не пустили в Грузию российского адвоката Павла Астахова", "Волонтеры помогли украинцам продержаться в буферной зоне между Россией и Грузией".

Автор: "Кавказский узел"

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