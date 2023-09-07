Грузинская оппозиция требует ограничить приток россиян в страну

07 сентября 2023, 03:54

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Оппозиционные депутаты предложили законодательных изменения, которые позволят снизить приток мигрантов из России и влияние российского капитала в Грузии. Предложенные меры целесообразны, но правящая партия, вероятно, заблокирует их, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", после объявления о частичной мобилизации в России в сентябре 2022 года в Грузию выехало множество россиян. В ноябре президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что границу со страной пересекли более 700 тысяч россиян, примерно 100 тысяч из них остались, остальные уехали в другие страны.

Большинство опрошенных мигрантов из России объяснили выбор Грузии в качестве новой страны проживания безопасностью и доступностью, а мотивацией отъезда - политическую обстановку на родине. Возвращаться в Россию 93% опрошенных не планируют.

Оппозиционные депутаты из парламентской группы «Еврооптимисты» инициировали три законодательных изменения, которые, согласно их заявлению, парламент должен рассмотреть в сентябре. Изменения касаются сокращения срока разрешенного пребывания россиян на территории Грузии с одного года до трех месяцев и сокращения срока видов на жительство для них, а также запрета на приобретение недвижимости. Действующий закон запрещено запрещает россиянам приобретать только земли сельскохозяйственного назначения, передал корреспондент "Кавказского узла".

«Эти изменения должны быть рассмотрены в сентябре и никаких отговорок не должно быть у комитета парламента. Меняется страна - сотнями люди остаются за границей, и их, в основном, сменяют граждане России, приобретают здесь недвижимость, создают бизнес», - сказал депутат от «Еврооптимистов» Роман Гоциридзе в эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи».

По его словам, вводя ограничения для россиян, Грузия предупредит рост русского влияния в стране, так называемой «мягкой силы» - одной из форм гибридной войны.

Предложенные оппозицией ограничения нужны по той причине, что мигранты создают в стране социальное напряжение, считает аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Шота Утиашвили.

«Грузия - маленькая страна, которая не сможет выдержать очень большое количество мигрантов. Это касается не россиян касается, а всех. Миграция вызывает социальное напряжение – очень быстрый рост цен, в том числе и на недвижимость. Такая регулировка должна быть», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла». По его словам, в страну в течение последних лет въехали и остались 130 тысяч граждан Беларуси, украинские беженцы и россияне, при этом угрозой для национальной безопасности Утиашвили последних не считает.

Эксперт по вопросам безопасности Бату Кутелия считает, что пребывание в стране россиян, а вместе с ними российского капитала, действует против национальных интересов Грузии. Он уверен, что вопрос об ограничении российского влияния в стране должен рассматриваться на уровне национальной безопасности.

«Необходимо защитить свою страну от гибридной войны – это один из важных компонентов именно в вопросе российского влияния на финансовую систему», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Он привел в пример США и Евросоюз, где действуют законы для фильтрации прямых иностранных инвестиций по соображениям национальной безопасности.

Оба аналитика выразили сомнения, что парламент Грузии примет инициированные оппозиционерами законодательные изменения. Они напомнили, что оппозиции нет достаточного количества голосов, а правящая партия «Грузинская мечта – Демократическое движение» проводит пророссийскую политику.

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