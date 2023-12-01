01 декабря 2023, 07:09

Шесть военных из Махачкалы погибли на Украине

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В военной операции на Украине погибли еще шесть военнослужащих из Махачкалы, сообщил глава города. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 686 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Магомедали Хиштилов погиб в военной операции на Украине, сообщил 30 ноября член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 680 бойцов из Дагестана.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

Родственникам военнослужащих из Махачкалы, погибших в военной операции на Украине, вручены награды, сообщил вечером 30 ноября в своем телеграм-канале глава города Юсуп Умавов.

В числе погибших названы Гаджикурбан Мирзаагаев, Магомедсултан Бекбулатов, Шамиль Расулов, Абдулмажид Магомедов, Юсуп Арсимеев и Джамал Абачаров.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 686 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Житель Сулейман-Стальского района убит в ходе СВО", "Два бойца из Дагестана убиты в военной операции", "Полицейский из Махачкалы убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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