30 ноября 2023, 13:21

Житель Дагестана погиб на Украине

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Магомедали Хиштилов из Махачкалы погиб в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 680 жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее стало известно о гибели на Украине Курбанисмаила Бижитуева из Каспийска. Он стал, по меньшей мере, 679 жителем Дагестана, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Житель Махачкалы Магомедали Хиштилов погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщил сегодня в своем телеграм-канале член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 680 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Житель Сулейман-Стальского района убит в ходе СВО", "Два бойца из Дагестана убиты в военной операции", "Полицейский из Махачкалы убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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