Житель Каспийска убит в ходе СВО

30 ноября 2023, 06:02

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Курбанисмаил Бижитуев погиб на Украине, сообщили власти Каспийска. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 679 жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 ноября стало известно, что на Украине погиб Абас Гамзаев из Новолакского района. Он стал, по меньшей мере, 678 жителем Дагестана, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель Каспийка Курбанисмаил Бижитуев, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 30 ноября в своем телеграм-канале администрация Каспийска.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 679 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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