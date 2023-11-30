Обрушившийся дом на улице Вокзальной Фото : СУ СК РФ по Астраханской области

30 ноября 2023, 15:28

Мэр Астрахани отчитался о выплатах жильцам обрушившегося дома

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владельцы квартир в обрушившемся доме на улице Вокзальной начали получать выплаты за полную или частичную утрату имущества. Власти за счет областного бюджета в ускоренном режиме проведут процедуру выкупа квартир, сообщил мэр Астрахани.

Как писал "Кавказский узел", собственники квартир после обрушения дома в Астрахани создали инициативную группу, которая будет добиваться от властей решения вопроса о компенсациях, рассказали участники прошедшего 25 ноября собрания жильцов. Степень резонанса способна повлиять на скорость и размеры компенсаций, указали юристы. 27 ноября власти сообщили о решении снести дом.

16 ноября пожилая женщина погибла при обрушении двух подъездов пятиэтажного дома в Астрахани. Из здания было эвакуировано более 200 человек, две семьи (пять человек) отправлены в пункт временного размещения. К 17 ноября только одна семья решила остаться в пункте временного размещения, остальные разъехались по родственникам. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что обрушение дома произошло "из-за отсутствия должного контроля со стороны проверяющих органов".

Жильцы обрушившегося дома на улице Вокзальной  начали получать выплаты за полную или частичную утрату имущества, сообщил сегодня мэр Астрахани Олег Полумордвинов. 


"В ускоренном режиме проводим процедуру формирования земельного участка под домом, чтобы выплата жильцам была выше. Губернатор Игорь  Бабушкин уже поручил внести корректировки в областной бюджет и произвести выплаты за квартиры по максимально возможной оценочной стоимости. Главное, чтобы каждый из потерпевших предоставил необходимый пакет документов. Как и в случае с оформлением участка, процедуру выкупа будем производить в ускоренные сроки", - написал сегодня Полумордвинов в своем telegram-канале.

Он добавил, что по вопросу ипотечных квартир в каждом случае ведется индивидуальная работа с банками и страховыми компаниями

Глава города также сообщил, что жильцы  в основном "вывезли свое имущество из тех квартир, в которые разрешили заходить спасатели и специалисты МЧС". Если есть необходимость забрать еще что-то, власти "готовы предоставить и людей и технику", отметил Полумордвинов.

Напомним, следователи по делу об обрушении дома в Астрахани допрашивают работников администрации, управляющей компании и контролирующих органов, назначены экспертизы, в том числе строительно-техническая, сообщил 18 ноября Следственный комитет. Губернатор Игорь Бабушкин рассказал, что 18 ноября начаты выплаты пострадавшим, всем им также предложено жилье в маневренном фонде и другая помощь. Днем ранее Бабушкин заявил, что пострадавшие получат компенсацию в размере от 50 тысяч до 400 тысяч рублей.

Причина обрушения пятиэтажного дома в Астрахани может быть в низком качестве строительства, указал депутат облдумы Евгений Дунаев. Депутат Олег Шеин напомнил, что в этом доме уже рушилась стена. Частичный капремонт дома был сделан, а жильцы не сообщали о трещинах в стенах, возразил руководитель управляющей компании Сергей Хахалев.

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Примечание:

"Жильцы астраханского общежития добились признания здания аварийным", "Астраханцы раскритиковали работу управляющей компании после обрушения балкона",  "В Астраханской области обостряется проблема ветхого и аварийного жилья".

Автор: "Кавказский узел"

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