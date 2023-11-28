Защиты обвинила следствие в сокрытии личности пострадавшего в ДТП с Орханом Гаджилы

28 ноября 2023, 07:54

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Апелляционный суд в Баку оставил без удовлетворения жалобу на отказ в переводе под домашний арест сына лидера оппозиционной партии «Мусават» Орхана Гаджилы, обвиняемого в совершении ДТП. По словам адвоката, следствие скрывает личность потерпевшего по делу, из-за чего защита не может запустить процедуру достижения мирового соглашения.

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября апелляционная инстанция оставила в силе решение об аресте Орхана Гаджилы - сына председателя оппозиционной партии "Мусават" Арифа Гаджилы. 22 ноября суд не удовлетворил ходатайство о переводе Гаджилы под домашний арест.

Орхан Гаджилы был задержан 31 октября по уголовному делу о ДТП и обвинен в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение вреда здоровью человека, и в оставлении места происшествия (статьи 263.1 и 264 УК Азербайджана). Каждая из этих статей предусматривает до двух лет заключения с лишением водительских прав. Ариф Гаджилы счел задержание сына политически мотивированным. Суд 2 ноября арестовал Орхана Гаджилы на два месяца.

27 ноября в Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение жалобы на отказ в переводе Орхана Гаджилы под домашний арест, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Немат Керимли.

По его словам, защита обратила внимание апелляционной инстанции на то, что по инкриминируемым Гаджилы статьям обвинениям, предусматривающих максимальное наказание до двух лет тюремного заключения, в процессуальном законодательстве лишь в исключительных случаях предусматривается предварительное заключение. «В этом деле таких случаев нет, ибо Орхан Гаджилы с самого начала не скрывался от следствия, и веских оснований подозревать, что, оставаясь на свободе, он попытается уклониться от расследования, также нет», - сказал адвокат.

По его словам, защита обратила внимание апелляционного суда на непредоставление следствием информации о личности потерпевшего.

ДТП произошло вечером 11 октября на проспекте Гусейн Джавида в Ясамальском районе Баку. На 25-секундной видеозаписи, которая была опубликована в соцсетях, видно, как автомобиль темного цвета сталкивается с белым автомобилем, поворачивающим налево из правого ряда при движении в попутном направлении. В результате столкновения темный автомобиль отлетает вправо и врезается в еще один припаркованный автомобиль.

«Орхан Гаджилы почти месяц находится в статусе обвиняемого, но мы до сих пор не знаем личность потерпевшего. По статьям обвинений Орхану, в законодательстве допускается урегулирования вопроса путем мирового соглашения и на этом основании - закрытие дела. Однако следствие упорно скрывает от нас потерпевшего. Это усиливает убежденность Орхана Гаджилы о предвзятости следствия и использовании ДТП для наказания его из-за политического деятельности отца молодого человека – главы партии «Мусават» Арифа Гаджилы. Мы ходатайствовали перед судом установить личность потерпевшего и передать ему наше предложение о мировом соглашении. Но суд не удовлетворил ходатайство и саму жалобу», - сказал Керимли.

В БАС подтвердили информацию об отклонении жалобы на арест Гаджилы. Представители следственного органа оказались не доступными для комментариев.

Напомним, "Мусават" - старейшая партия Азербайджана, созданная в 1911 году и имеющая правоцентристскую ориентацию. В 1918-1920 годы "Мусават" была основной политической силой в правительстве, в годы СССР действовала в эмиграции в Турции. В Азербайджане деятельность партии восстановлена в 1992 году, до 2014 года ее возглавлял Иса Гамбар. В связи с уставными ограничениями на восьмом съезде в 2014 году он не участвовал в выборах, и новым председателем был избран Ариф Гаджилы. В 2019 году он был переизбран на пост председателя "Мусават".

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