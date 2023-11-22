Сыну лидера партии "Мусават" отказано в переводе под домашний арест

22 ноября 2023, 13:18

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Суд в Баку не удовлетворил ходатайство о переводе из-под стражи под домашний арест сына председателя оппозиционной партии "Мусават" Орхана Гаджилы, обвиняемого по уголовному делу о ДТП.

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября апелляционная инстанция оставила в силе решение об аресте Орхана Гаджилы - сына председателя оппозиционной партии "Мусават" Арифа Гаджилы. Защита не исключила подачу ходатайства о переводе Гаджилы под домашний арест.

Орхан Гаджилы был задержан 31 октября по уголовному делу о ДТП и обвинен в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение вреда здоровью человека, и в оставлении места происшествия (статьи 263.1 и 264 УК Азербайджана). Каждая из этих статей предусматривает до двух лет заключения с лишением водительских прав. Ариф Гаджилы счел задержание сына политически мотивированным. Суд 2 ноября арестовал Орхана Гаджилы на два месяца.

Суд в Баку отказал в переводе под домашний арест сыну лидера оппозиционной партии “Мусават” - Арифа Гаджилы - Орхану Гаджилы. Защита сочла решение суда юридически необоснованным и намерена обжаловать его.

Сегодня в Ясамальском райсуде Баку состоялось рассмотрение ходатайства о переводе Орхана Гаджилы под домашний арест, сообщил его адвокат Немат Керимли. "Наше ходатайство основывалось на том, что обе статьи обвинения относятся к преступлениям, “не представляющим большой общественной опасности”. Максимальное наказание по ним предусмотрено до 2 лет лишения свободы, при этом есть и альтернативные виды наказания, не связанные с тюремным заключением. Согласно процессуальному законодательству, по этим статьям предварительное заключение возможно лишь в исключительных случаях, если обвиняемый скрывается от следствия. Однако в деле Орхана Гаджилы этого основания нет", - рассказал он.

Адвокат пояснил, что после начала расследования Орхан Гаджилы "по первому вызову приходил в полицию". "В день задержания он также сам явился в полицию, как только ему позвонили. Так что юридических оснований для содержания Гаджилы под стражей нет. Тем более, что каких-либо следственных мероприятий также за 20 дней после задержания не было", - сказал Керимли.

Однако, по его словам, суд не учел доводов защиты и оставил ходатайство без удовлетворения. "Мы подадим апелляцию на решение суда", - сообщил он.

По версии адвоката, в действиях Гаджилы нет состава преступления. "Авария произошла не по его вине, и это подтверждается видеокадрами, распространенными в социальных сетях. Другой водитель внезапно перед Орханом Гаджилы сделал поворот слева направо и, несмотря на старания Орхана, столкновения избежать не удалось. От удара его машину отбросило вправо, и она ударилась в припаркованный автомобиль и дальше по цепочке пострадали еще две машины. Но никто не пострадал. На кадрах видео видно, что на месте нет потерпевшего. Он «нашелся» спустя 20 дней", - сказал адвокат.

ДТП произошло вечером 11 октября на проспекте Гусейн Джавида в Ясамальском районе Баку. На 25-секундной видеозаписи, которая была опубликована в соцсетях, видно, как автомобиль темного цвета сталкивается с белым автомобилем, поворачивающим налево из правого ряда при движении в попутном направлении. В результате столкновения темный автомобиль отлетает вправо и врезается в еще один припаркованный автомобиль.

Сотрудник райсуда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что ходатайство защиты по делу Орхана Гаджилы не удовлетворено. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Напомним, "Мусават" - старейшая партия Азербайджана, созданная в 1911 году и имеющая правоцентристскую ориентацию. В 1918-1920 годы "Мусават" была основной политической силой в правительстве, в годы СССР действовала в эмиграции в Турции. В Азербайджане деятельность партии восстановлена в 1992 году, до 2014 года ее возглавлял Иса Гамбар. В связи с уставными ограничениями на восьмом съезде в 2014 году он не участвовал в выборах, и новым председателем был избран Ариф Гаджилы. В 2019 году он был переизбран на пост председателя "Мусават".

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