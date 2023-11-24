Три беспилотника сбиты в Волгоградской области

24 ноября 2023, 08:41

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На территории Волгоградской области сбиты три беспилотника, запущенные со стороны Украины, сообщило Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября военные сбили беспилотник в Волгоградской области. Жертв и разрушений нет, сообщил губернатор.

Система противовоздушной обороны уничтожила три беспилотника над Волгоградской областью, сообщили в Минобороны. "Сегодня ночью пресечена попытка [со стороны Украины] осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Всего, по данным ведомства, дежурными средствами ПВО уничтожены 16 беспилотников, из них 13 - над Крымским полуостровом и три - над территорией Волгоградской области, пишет агентство.

Напомним, в Ростовской области после начала военной операции на Украине также неоднократно происходили инциденты с летающими объектами. Так, 21 ноября системы ПВО сбили беспилотник в Ростовской области, сообщило Минобороны. Губернатор Ростовской области уточнил, что цель поражена в Каменском районе.

19 октября силами противовоздушной обороны в Ростовской области был сбит летающий объект. 20 августа два беспилотника были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

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