ЕСПЧ назначил компенсации близким похищенных в Чечне

24 ноября 2023, 06:04

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Родственникам шести уроженцев Северного Кавказа, чья судьба остается неизвестной после насильственных исчезновений в Чечне, назначены компенсации на общую сумму более 430 тысяч евро, следует из решения Европейского суда по правам человека в Страсбурге.

Как писал "Кавказский узел", за годы контртеррористической операции и правления Рамзана Кадырова в Чечне пропали тысячи людей, но Россия не принимала мер по расследованию их исчезновений, говорится в сентябрьском докладе правозащитников Олега Орлова и Александра Черкасова. Они призвали ОБСЕ принять меры для расследования похищений, в частности, учредить международный суд по преступлениям против человечности в Чечне. 4 октября спецдокладчица ООН по вопросу о правах человека в России отметила, что насильственные исчезновения остаются распространенной на Северном Кавказе практикой подавления инакомыслия.

Жалобы родственников шести жителей Северного Кавказа, похищенных в Чечне в 2016–2020 годах, удовлетворены Европейским судом по правам человека в Страсбурге, сообщило 23 ноября издание "Кавказ.Реалии"*.

Согласно решению ЕСПЧ, российские власти нарушили как минимум четыре статьи Европейской конвенции о правах человека в делах этих уроженцев Северного Кавказа: право на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность, запрет пыток и право на эффективные средства правовой защиты.

Четверо из шести жертв насильственных исчезновений в Чечне обозначены в постановлении суда только инициалами. Это уроженцы Шали, Курчалоя, Аргуна и селения Пригородное в Чечне, которые были похищены между 24 декабря 2016 года и 10 января 2017 года. Их исчезновения не расследовались, точных сведений об их судьбе до сих пор нет. Исчезновение всех этих людей ЕСПЧ связал с информацией о массовой внесудебной казни в Чечне, осуществленной в ночь с 25 на 26 января 2017 года.

9 июля 2017 года "Новая газета" написала, что в Чечне в ночь на 26 января 2017 года были казнены задержанные после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря 2016 года. Весной 2018 года следствие отказалось возбудить уголовное дело по факту массового убийства жителей Чечни, заявив, что большинство фигурантов "расстрельного списка" уехали воевать в Сирию.

Установлено, что перед исчезновением жертвы находились в руках силовиков: всех четверых силовики забрали из дома на глазах близких, факты их ареста были задокументированы. "Казненных мужчин подозревали либо в причастности к террористической деятельности, либо в гомосексуализме", - отмечается в решении, опубликованном 21 ноября на сайте ЕСПЧ.

В документе также указывается, что в мае 2017 года чеченские власти представили российскому омбудсмену Татьяне Москальковой вместо одного из пропавших его брата, заставив молодого человека написать объяснение от имени исчезнувшего родственника. Таким образом власти республики отвергли обвинения во внесудебных казнях, а Москалькова "не заметила обмана" из-за внешнего сходства двух братьев.

Еще один безвестно исчезнувший в Чечне - уроженец Дербента Ниллам Алиев. Он пропал в Грозном вместе с двумя земляками в феврале 2020 года - вскоре после того, как опубликовал в соцсети видео с критикой Рамзана Кадырова. Анонимный абонент позже сообщил матери Алиева, что ее сын находится в одном из подразделений силовой структуры в Чечне. Исчезновение Алиева также не было расследовано.

Также суд удовлетворил жалобу родственников 33-летнего жителя Грозного Мовсара Умарова, которого силовики увезли с места работы летом 2020 года. Родные Мовсара первоначально узнали, что он находится в отделе полиции в связи с "просмотром видео оппозиционного блогера".

"7 августа 2020 года его родственникам было приказано прийти в отделение (...) в помещении, в котором присутствовало до десяти сотрудников полиции, они увидели Мовсара Умарова, у которого были свежие ожоги 3-й степени тяжести. Он выглядел худым, бледным, подавленным и не разговаривал", - говорится в постановлении ЕСПЧ.

Позже сотрудники МВД заявили, что задержанный Умаров сбежал. Семья Мовсара Умарова так и не получила доступа к материалам расследования и не смогла ничего узнать о его судьбе.

Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал закон о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил в тот же день, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

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