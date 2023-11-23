Противники свалки в Полтавской столкнулись с риском уголовного преследования

23 ноября 2023, 07:16

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Краснодарский пенсионер Дмитрий Алифиренко обратился в следственные органы и суд, обвинив противников свалки в станице Полтавской в краже его изобретения. Сотрудничество с Алифиренко было начато, чтобы попытаться решить проблему мусорного полигона, но изобретенное им устройство для переработки мусора оказалось нерабочим, возразили активисты.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев потребовал от подчиненных в течение месяца принять решение о дальнейшей судьбе мусорного полигона около станицы Полтавской. С 11 ноября работа полигона будет временно приостановлена для работ на его территории, сообщила 7 ноября администрация Красноармейского района. Временная приостановка не решит проблему жителей станицы, заявила лидер местного общественного движения Наталья Гаряева. Активисты призывают губернатора окончательно закрыть свалку до 31 декабря, 14 ноября они начали собирать подписи под этим обращением, к 16 ноября было собрано около 500 подписей.

22 ноября 70-летний изобретатель из Краснодара Дмитрий Алифиренко обратился в суд, прокуратуру, полицию и Следственный комитет с требованиями привлечь к уголовной и гражданской ответственности активистов общественного движения «Полтавская против свалки» Наталью Гаряеву, Сергея Сальникова и Вадима Мотовилова за кражу его изобретения, унижение человеческого достоинства и клевету, сообщил сам пенсионер корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Дмитрия Алифиренко, он последние 40 лет занимается мусорными проблемами. "Я изобретатель. Изобретаю всю жизнь. Утилизация мусора и превращение его в энергию - это работа всей моей жизни. Я получил патент на изобретение, когда биологический мусор преобразуется в газ и пепел. Газом можно отапливать любые помещения, а пеплом удобрять землю. С активистами Полтавской я познакомился в администрации края на совещании у губернатора. Я презентовал ему свою идею, а активисты Полтавской искали выход из ситуации с мусорным полигоном в станице. Замминистра ТЭК и ЖКХ Мария Краснощекова предложила нам сотрудничество. Я очень обрадовался. Гаряева согласилась воплотить мой патент в жизнь за свой счет. Было создано предприятие ООО «Экосинтез Групп», где было три учредителя: жители станицы Владимир Мальцев, Сергей Сальников - по 25% уставного капитала - и я (50%)", - рассказал он.

Изобретатель сообщил, что Сергей Сальников вызвался реализовывать его проект в экспериментальную установку. "В течение двух месяцев он все делал по моим чертежам, и потом вдруг Сальников, который собирал мою установку у себя на участке, заявил, что она не работает, и он сделает свою, которая будет работать. Я воспринял это как мошенничество и как кражу моего интеллектуального труда и был не согласен с тем, что он на основе моей идеи будет делать свою установку. Фирма просуществовала с моим участием 2 месяца, после чего я потребовал, чтобы меня убрали из учредителей фирмы. Я считаю, что это лжеэкоактивисты, и они просто решили нажиться на моей идее и сделать свой бизнес. Правда, мне оплачивали дорогу из Краснодара в Полтавскую и назад, проживание, питание, Гаряева платила мне зарплату", - сказал пенсионер.

Жители станицы Полтавская длительное время борются против работы мусорного полигона и неоднократно проводили акции протеста. 23 марта и 5 апреля они блокировали мусоровозам дорогу на полигон. Эти акции обернулись для них штрафами и силовым разгоном. 9 мая председатель СКР Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы станичников, и на следующий день следователь опросил Наталью Гаряеву, сообщив ей о возбуждении уголовного дела в отношении оператора полигона. Дело расследуется по статье о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами, 26 августа Бастрыкин отреагировал на очередное обращение активистов и затребовал доклад о сроках расследования дела.

Изобретатель также рассказал, что решил "пристыдить и разоблачить лжеэкоактивистов" через «Новую газету Кубани», где 26 октября вышло интервью с ним.

Наталья Гаряева подтвердила, что активисты познакомились с Алифиренко в администрации края, где он представлял свой проект. "Замминистра ТЭК и ЖКХ Мария Краснощекова предложила нам сотрудничество с условием, что я оплачу реализацию экспериментального экземпляра проекта, так как в администрации края нет денег на это. Я согласилась и очень обрадовалась, что, возможно, с помощью этого изобретения мы сможем решить наконец мусорную проблему Полтавской. Я платила заработную плату Дмитрию Алифиренко, делала все, как мы договорились. Мы открыли фирму, где изобретатель был соучредителем с 50% доли капитала, попросила Сергея Сальникова предоставить для работы на экспериментом его придомовую территорию и выполнять инструкции изобретателя по реализации его патента", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, попытка реализации проекта длилась два месяца. "Алифиренко ездил за мой счет из Краснодара в Полтавскую и назад. Ему оплачивались поездки как командировка. Но от Сергея Сальникова я узнала, что установка изобретателя на деле не работает, никакого газа не дает и на выходе одна копоть, которая дымит и воняет. Мы сказали Алифиренко, что его изобретение не действует, и я как спонсор не могу больше оплачивать нерабочий проект. После чего Алифиренко пришел в бешенство и стал нам угрожать судами, полицией, прокуратурой, СМИ, что он нас прославит и покажет всем, что мы никакие не экоактивисты", - рассказала Наталья Гаряева, не исключив, что это было сделано по просьбе тех, кто преследует экоактивистов.

По ее словам, 22 ноября она дала показания силовикам в виде объяснения, как и Вадим Мотовилов и Сергей Сальников. Однако про подачу иска в суд ей ничего не известно. Наталья Гаряева считает, что изобретатель ее оговорил, получив зарплату и деньги на проверку своего патента, который оказался нерабочим.

Наталья Гаряева с октября 2022 года является гендиректором компании "Камавторесурс", созданной в 1995 году. Она возглавила компанию после смерти бывшего супруга и совладельца компании Андрея Гаряева. Андрей Гаряев вместе с другими активистами требовалй закрыть мусорный полигон в Полтавской, а 5 октября 2022 года был найден мертвым. По данным журналиста Игоря Щербацкого, Андрей Гаряев оставил предсмертную записку.

Вадим Мотовилов, на которого изобретатель также написал заявление по поводу оскорбления после выхода интервью с Алифиренко, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что дал в полиции объяснение о том, что не оскорблял изобретателя.

Сергей Сальников в свою очередь сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что "находится в недоумении по факту таких незаслуженных обвинений" со стороны изобретателя и поэтому 22 ноября не только ознакомился с ними, но и подал свое заявление с требованием проверить наличие в действиях пенсионера состава преступления по статье 306 УК РФ (заведомо ложный донос".

"Я являюсь генеральным директором ООО «Экосинтез Групп». Меня вызвали в отдел МВД России по Красноармейскому району где мне стало известно о том, что бывший участник ООО «Экосинтез Групп» Алифиренко Дмитрий Геннадьевич подал заявление в полицию, в котором обвинил меня в совершении преступления, предусмотренного ст. 147 УК РФ «Нарушение изобретательских и патентных прав». Ознакомившись с заявлением Д.Г. Алифиренко, считаю, что изложенное в нем является ложью и является заведомо ложным сообщением о преступлении", - написал Сальников в своем заявлении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Сергей Сальников указал в заявлении, что Алифиренко демонстрировал ему единственную, по словам Алифиренко, имеющуюся модель изобретения. "Впоследствии выяснилось, что продемонстрированная модель может работать максимум час, после чего забивается пеплом и отключается. Для возобновления работы необходима полная утомительная чистка. Также имелся ряд других технических недостатков. Поэтому было принято решение о том, что я под руководством Д.Г. Алифиренко займусь тем, что буду искать способы устранения имеющихся недоработок и недостатков. Впоследствии Д.Г. Алифиренко рассказал нам (мне, Мальцеву, Гаряевой) что он не является конструктором привезенной им модели и не принимал личного участия в её изготовлении. Мы совместно с Алифиренко неоднократно пытались сделать рабочий образец по его модели, но изделие не работало из-за недостатков в конструкции. А также потому, что у Д.Г. Алифиренко отсутствовали чертежи и иная техническая документация на создаваемое нами изделие. […] Поскольку я сам являюсь инженером и конструктором, я достаточно быстро понял, что рабочую модель, запатентованную Д.Г. Алифиренко, мы не сможем воплотить в рабочую конструкцию", - говорится в заявлении.

Он подчеркнул, что изобретателю не был причинен ущерб. "Так как его изобретение ни я, ни ООО «Экосинтез Групп» в коммерческих целях не использовали. Д.Г. Алифиренко достоверно известно о том, что запатентованную им модель ни Общество, ни я лично не воспроизводили, не тиражировали и не использовали в коммерческих целях", - указал Сергей Сальников.

Если патентом никто не воспользовался в коммерческих целях и не принуждал изобретателя передавать его кому-либо, то нет предмета для обращения в органы власти по факту нарушения статьи 147 УК РФ, которая предусматривает "незаконное использование изобретение без согласия автора, присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти деяния причинили крупный ущерб", прокомментировал ситуацию юрист Юрий Восканьянц.

Юрист также разъяснил статью 306 УК РФ. "Объективная сторона заведомо ложного доноса состоит в умышленном сообщении в органы дознания, предварительного следствия или прокуратуры заведомо недостоверной информации о событии подготавливаемого, совершаемого либо совершенного уголовно наказуемого деяния независимо от того, содержит ли такое сообщение указание на причастность к данному деянию конкретных лиц", - сказал он.

Активисты из Полтавской рассказали, что к 22 ноября собрано 800 подписей за закрытие свалки. "Подписи в этот раз собираем с трудом. Чувствуется, что люди устали и начинают терять веру в победу. Устали от преследований и боятся их, не хотят связываться. Такие изобретатели, как Алифиренко, тоже играют большую роль, отвлекая нас. Поэтому мы решили продолжить сбор подписей до конца этой недели и, собирая подписи, ориентируем людей на прямую линию с губернатором края. Информируем, что она пройдет 4 декабря, и просим людей подготовить к нему вопросы", - сказала Наталья Гаряева.

Анонс прямой линии размещен 21 ноября также на сайте администрации края. "4 декабря в прямом эфире отвечу на вопросы жителей края. В 12:00 [мск] на телеканале «Кубань 24» пройдет «Прямая линия»", - говорится в публикации.

Напомним, дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, подтвердил эколог Евгений Витишко.

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