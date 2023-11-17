Жителю Абхазии пришлось извиняться за флаг Грузии на машине

17 ноября 2023, 23:51

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Флаг "недружественной страны" Грузии был выставлен в окно машины по недосмотру, сообщил житель Абхазии после публикаций видео и фото его автомобиля в соцсетях. Мужчина извинился перед абазинами и абхазами за "бытовую ситуацию".

В сети появилось видео, на котором молодой человек приносит извинения за то, что из окна его машины был выставлен грузинский флаг, сообщило сегодня издание ambebi.ge. По данным издания, на машине с абхазскими номерами и выставленным в окно грузинским флагом молодой человек проехал в Карачаево-Черкесии.

8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия считает эти регионы оккупированными Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

В Telegram-канале "Абхазия новости" сегодня опубликована фотография, на которой у автомобиля с выставленным в окно грузинским флагом стоит молодой человек внешне схожий с тем, который приносит извинения. Утверждается, что этот снимок был сделан в Черкесске.

Как следует из видео, молодой человек, принес извинения, стоя на фоне национального флага абазин и флага Абхазии.

"Уважаемые представители народа абаза. Обращаюсь к вам по поводу флага (на) моей машине. Я был на интернациональной свадьбе и там один из ребят сел ко мне в машину. Потом, как выяснилось, достал грузинский флаг ( и выставил) из окна. Без всякого сомнения могу сказать, что это была полностью бытовая ситуация. Вместе с тем я знаю, что Грузия для нашей Абхазии - это недружественная страна, которая до сих пор не подписала мирный договор. Я не уследил за этим моментом, когда в мою машину сели люди с грузинским флагом. Приношу свои искренние извинения всем тем, кому доставил боль. В первую очередь, своему отцу и всему братскому народу Абхазии. (Даю) слово, что принесу ещё пользу для Апсны и Абазашты", - следует из видео, которое опубликовал Telegram-канал.

Абазины ("абаза" абаз.) – один из коренных малочисленных народов Северного Кавказа, компактно проживающий в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае России, а за ее пределами - в Турции и Египте и в ряде других стран Ближнего Востока (Иордания, Сирия).

"Кавказский узел" не может подтвердить, где и когда сделаны видеозапись, а также фотография с грузинским флагом.

"Кавказский узел" также писал, что практика публичных извинений, которая распространилась на Кавказе и в других регионах России, изначально была принята в Чечне. Не раз публичные извинения приносили и жители Абхазии. Так, в марте 2021 года 19-летняя жительница Абхазии извинилась за опубликованный в соцсети ролик с фразой "Абхазия - это Грузия", а ее родителей отчитали сотрудники милиции, следует из видеосюжета МВД Абхазии. Следователи проводят проверку в связи с публикацией, сообщило ведомство.

В Уголовном кодексе Абхазии нет статьи за непризнание абхазской независимости от Грузии, в связи с чем девушка не может быть привлечена к уголовной или иной ответственности, заявила тогда адвокат Инга Габалая. Практика извинений в Абхазии явление не новое, но достаточно редкое, при том, что ситуаций, требующих общественного внимания, значительно больше, заявил журналист Антон Кривенюк.

Подробнее о практике публичных извинений можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".