Офицер полиции в Астрахани уволен после резонансного видео со стрельбой

15 ноября 2023, 11:48

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Заместитель начальника управления ГИБДД по Астраханской области Александр Канунников уволен за поступок, порочащий честь сотрудника МВД, сообщили источники. Ранее в соцсети распространилось видео, на котором человек, похожий на Канунникова, высунулся под громкую музыку из машины и выстрелил несколько раз из пистолета.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 ноября в астраханских пабликах в соцсетях распространилось видео, на котором человек стреляет из пистолета из движущейся машины. По данным астраханских СМИ, огонь на дороге открыл подполковник полиции. Управление МВД по Астраханской области отчиталось о начале проверки.

По данным источников, заместителя начальника управления ГИБДД по Астраханской области Александра Канунникова, который, предположительно, стрелял из пистолета по время движения машины, уволили с работы, передал сегодня паблик "Сапа Юг" в соцсети "ВКонтакте".

На 11.45 мск на сайте управления МВД по Астраханской области нет комментариев относительно информации об увольнении Канунникова.

Приказ об увольнении Канунникова был подписан еще 7 ноября, но известно об этом стало только сейчас. В качестве причины увольнения в приказе указан поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, передал сегодня телеграм-канал "Astra".

Александр Канунников служил в МВД более 20 лет, начинал инспектором. В 2012 году широкую огласку в СМИ получил его смелый поступок, когда Канунников в одиночку раскрыл серию разбоев – он обнаружил и догнал машину банды налетчиков, задержал одного из них, а также сориентировал коллег. Остальные участники нападений были задержаны позже. За этот смелый поступок Канунников получил внеочередное звание подполковника полиции, отметила 3 ноября Astrakhan.su.

Напомним, видеозапись, на которой, предположительно, Канунников стреляет из пистолета, ранее была размещена, в частности, в телеграм-канале "Блокнот Астрахань". На кадрах показано как мужчина в шортах и футболке сидит на переднем пассажирском сидении автомобиля. При этом он держит в правой руке пистоле, а во рту у него сигарета. "Все поехали", – говорит он водителю и затем делает музыку в машине на максимальную громкость.

Далее он высовывается из окна машины и, улыбаясь, с сигаретой во рту, три раза стреляет из пистолета в воздух. После этого он также три раза стреляет в противоположном движению машины направлении. Его действия сопровождаются нецензурными одобрительными выкриками. Видео снимает человек, сидящий на заднем сидении автомобиля.

Отметим, что стрелявший из пистолета мужчина на видео внешне похож на подполковника Канунникова, ролики с которым не раз публиковалось в телеграм-канале УМВД по Астраханской области.

"Кавказский узел" также писал, что в 2021 году участковый в Астраханской области был обвинен в том, что инсценировал раскрытие преступления о хранении наркотиков, чтобы повысить показатели своей работы. Суд признал его виновным в превышении полномочий и оштрафовал на 80 тысяч рублей.

В декабре 2022 года стало известно, что два инспектора ДПС и бывший полицейский заставили жителя Астрахани собрать коноплю, чтобы сфабриковать в отношении него дело о хранении наркотиков.

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