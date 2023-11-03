Астраханская полиция отчиталась о проверке после публикации видео со стрельбой

03 ноября 2023, 20:58

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Опубликованное в соцсетях видео стрельбы из движущейся машины на дороге стало основанием для служебной проверки, сообщило сегодня управление МВД по Астраханской области. По данным астраханских СМИ, огонь на дороге открыл подполковник полиции.

Видео, на котором мужчина в футболке с надписью Boss стреляет из окна движущегося автомобиля, опубликовано сегодня в соцсетях. Как следует из видеозаписи, размещенной, в частности в Telegram-канале "Блокнот Астрахань", мужчина в шортах и футболке, который сидит на переднем пассажирском сидении автомобиля, держит в правой руке пистоле, во рту у него сигарета.

После этого мужчина высовывается из окна машины, и улыбаясь, с сигаретой во рту, делает три выстрела в воздух, а затем стреляет в противоположном движению направлении, также сделав три выстрела. Его действия сопровождаются нецензурными одобрительными выкриками, следует из видео, которое снято с заднего сиденья автомобиля.

В публикации издания утверждается, что мужчина - это подполковник полиции, заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Астраханской области Александр Канунников. Об этом же сообщило и местное издание "Астрахань.су".

Мужчина на видео внешне похож на подполковника Канунникова, видео с которым не раз публиковалось в Telegram-канале УМВД по Астраханской области. В частности, видео с Канунниковым опубликовано 7 июня, когда он отчитывался о дорожно-транспортном происшествии и 17 мая, когда ведомство сообщило, что он помог найти пропавшего ребенка.

В 2012 году Канунников во время проверки патрулей ДПС он заметил подозрительные "Жигули" и в итоге в одиночку раскрыл серию дерзких разбоев, задержав одного из подозреваемых. Служит он в полиции уже больше 20 лет, начинал с должности инспектора ДПС, а в дальнейшем возглавлял отдельный батальон №1 и некоторое время исполнял обязанности начальника регионального УГИБДД, сообщило сегодня издание "Арбуз".

Полиция по Астраханской области отреагировала на публикацию видео со стрельбой. "Начальником Управления МВД России по Астраханской области по выявленной в сети Интернет публикации назначена служебная проверка, проведение которой поручено подразделению собственной безопасности регионального полицейского Главка. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке", - говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале УМВД по Астраханской области.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2022 года следствие сообщило, что два инспектора ДПС и бывший полицейский заставили жителя Астрахани собрать коноплю, чтобы сфабриковать в отношении него дело о хранении наркотиков.

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