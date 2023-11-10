Власти сообщили о гибели на Украине двух военных со Ставрополья

10 ноября 2023, 16:29

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Василий Бочаров и Руслан Пашаев погибли на Украине, сообщила администрация Петровского городского округа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 298 военных со Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что Альберт Кадыров стал 206-м уроженцем Ставрополья, гибель которого в ходе военной операции на Украине подтвердили власти.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

Василий Бочаров и Руслан Пашаев из села Гофицкое погибли на Украине, сообщила сегодня в своем Telegram-канале глава администрации Петровского городского округа Наталья Конкина, отчитываясь о передаче их родным орденов Мужества.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 208 бойцов со Ставрополья. Власти и силовики на 16.30 мск 10 ноября сообщили о гибели на Украине не менее 2867 силовиков с юга России, в том числе 1408 из СКФО и 1459 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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