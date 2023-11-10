10 ноября 2023, 16:29

Власти сообщили о гибели на Украине двух военных со Ставрополья

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Василий Бочаров и Руслан Пашаев погибли на Украине, сообщила администрация Петровского городского округа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 298 военных со Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что Альберт Кадыров стал 206-м уроженцем Ставрополья, гибель которого в ходе военной операции на Украине подтвердили власти.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

Василий Бочаров и Руслан Пашаев из села Гофицкое погибли на Украине, сообщила сегодня в своем Telegram-канале глава администрации Петровского городского округа Наталья Конкина, отчитываясь о передаче их родным орденов Мужества. 

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 208 бойцов со Ставрополья. Власти и силовики на 16.30 мск 10 ноября сообщили о гибели на Украине не менее 2867 силовиков с юга России, в том числе 1408 из СКФО и 1459 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Полковник полиции со Ставрополья погиб в ходе СВО", "Бывшие бойцы ЧВК "Вагнер" создали свой отряд в составе спецназа "Ахмат", "Пять военных из Краснодарского края убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

10 ноября 2023, 17:14

  • Жители дома в Нальчике потребовали ремонта крыши

    В доме по улице Ингушская в Нальчике разрушена крыша многоквартирного дома, в квартиры проникает вода, возникают возгорания, однако добиться капремонта жильцы не могут, хотя неоднократно обращались к властям города и республики, рассказала одна из жительниц.

10 ноября 2023, 15:50

10 ноября 2023, 15:08

10 ноября 2023, 14:28

10 ноября 2023, 13:46

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи