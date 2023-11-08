Военный со Ставрополья погиб на Украине

08 ноября 2023, 21:45

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рядовой Альберт Кадыров погиб на Украине, сообщили власти Красногвардейского округа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 206 военных из Ставропольского края.

"Кавказский узел" писал, что Михаил Васильев, Алексей Сидоренко и Алексей Васюков погибли на Украине, общее число погибших в военной операции уроженцев Ставрополья достигло 205.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

Рядовой Альберт Кадыров погиб 18 мая в зоне военной операции на Украине. Сегодня орден Мужества, которым он был награжден посмертно, передан его матери, сообщила администрация Красногвардейского муниципального района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 206 бойцов со Ставрополья. Власти и силовики на 19.30 мск 25 октября сообщили о гибели на Украине не менее 2851 силовиков с юга России, в том числе 1406 из СКФО и 1445 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.