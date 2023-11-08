Власти сообщили о гибели на Украине трех бойцов со Ставрополья

08 ноября 2023, 08:55

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Михаил Васильев, Алексей Сидоренко и Алексей Васюков погибли в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 205 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", 3 ноября в военной операции на Украине погиб офицер Владимир Попов, который был атаманом Святокрестовского районного общества Ставропольского края. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 202 бойцов со Ставрополья.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

О гибели в военной операции двух бойцов сообщила 1 ноября на своей странице во "ВКонтакте" администрация Кировского городского округа Ставрополья.

Один из погибших – Михаил Васильев. "Михаил родился 13.10.1998 года в станице Зольской, после окончания Зольской средней школы посвятил свою жизнь службе Отчизне, окончив Рязанское военное училище. Офицер, командир роты, кавалер трех Орденов Мужества, награжден медалью "За отвагу", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Погиб от ран 29 октября 2023 года", - говорится в публикации.

Также погиб Алексей Сидоренко 1988 года рождения. "В 2022 году был мобилизован в зону СВО. 20 октября 2023 года Алексей Алексеевич погиб", - сообщила администрация.

Глава Апанасенковского округа Денис Климов сообщил о гибели бойца 27 октября в своем телеграм-канале. "С прискорбием сообщаю, что при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции погиб наш земляк – Алексей Сергеевич Васюков", - написал он, не добавив подробностей биографии и гибели Васюкова.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 205 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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