Владимир Попов. Скриншот фото из Telegram-канала управления МВД России по СКФО от 04.11.23,https://t.me/gumvdskfo/3380

05 ноября 2023, 00:39

Полковник полиции со Ставрополья погиб в ходе СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Офицер Владимир Попов, принимавший ранее участие в освобождении заложников в Буденновске, погиб в зоне военной операции. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 202 жителя Ставропольского края.

"Кавказский узел" писал, что Дмитрий Величко, Игнат Дорофеев, Андрей Максимов и Антон Марценюк погибли на Украине. Общее число военных со Ставрополья, гибель которых на Украине подтвердили власти, достигло 201.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

3 ноября в ходе специальной военной операции погиб полковник полиции в отставке Владимир  Попов.Боевой офицер, принимал участие в военных действиях в Афганистане и  на территории Чечни. Принимал непосредственное участие в освобождении заложников, захваченных бандой Басаева в 1995 году в городе Буденновске. Лично им было освобождено более 200 заложников, сообщило 4 ноября управление МВД России по СКФО.

Попов входил в состав Общественного совета при ГУ МВД России по СКФО, имел многочисленные награды, указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Владимир Попов был атаманом Святокрестовского районного общества Ставропольского края, на военной операции командовал батальоном, сообщил 4 ноября в своем Telegram-канале глава Буденновского округа Сергей Савченко.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 202 военных из Ставропольского края. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 00.40 мск 5 ноября  сообщили о гибели на Украине не менее 2830 бойцов с юга России, в том числе 1399 - из СКФО и 1431 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

"Кавказский узел" также писал, что отряд чеченских боевиков во главе с Шамилем Басаевым 14 июня 1995 года вторгся на территорию Ставропольского края и захватил Центральную больницу Буденновска. В результате теракта погибли 129 человек, еще 317 получили ранения. Боевики освободили оставшихся заложников в обмен на обещание российских властей прекратить боевые действия в Чечне.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Пять военных из Краснодарского края убиты на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине военного из Дагестана", "Четверо жителей Ставрополья убиты в ходе СВО".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 ноября 2023, 01:38

04 ноября 2023, 23:44

04 ноября 2023, 22:42

04 ноября 2023, 21:47

04 ноября 2023, 20:49

  • Врач из Северной Осетии убит на Украине

    Врач-травматолог Алан Хосроев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Ардонского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 225 военных из Северной Осетии.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи