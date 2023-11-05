Полковник полиции со Ставрополья погиб в ходе СВО

05 ноября 2023, 00:39

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Офицер Владимир Попов, принимавший ранее участие в освобождении заложников в Буденновске, погиб в зоне военной операции. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 202 жителя Ставропольского края.

"Кавказский узел" писал, что Дмитрий Величко, Игнат Дорофеев, Андрей Максимов и Антон Марценюк погибли на Украине. Общее число военных со Ставрополья, гибель которых на Украине подтвердили власти, достигло 201.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

3 ноября в ходе специальной военной операции погиб полковник полиции в отставке Владимир Попов.Боевой офицер, принимал участие в военных действиях в Афганистане и на территории Чечни. Принимал непосредственное участие в освобождении заложников, захваченных бандой Басаева в 1995 году в городе Буденновске. Лично им было освобождено более 200 заложников, сообщило 4 ноября управление МВД России по СКФО.

Попов входил в состав Общественного совета при ГУ МВД России по СКФО, имел многочисленные награды, указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Владимир Попов был атаманом Святокрестовского районного общества Ставропольского края, на военной операции командовал батальоном, сообщил 4 ноября в своем Telegram-канале глава Буденновского округа Сергей Савченко.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 202 военных из Ставропольского края. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 00.40 мск 5 ноября сообщили о гибели на Украине не менее 2830 бойцов с юга России, в том числе 1399 - из СКФО и 1431 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

"Кавказский узел" также писал, что отряд чеченских боевиков во главе с Шамилем Басаевым 14 июня 1995 года вторгся на территорию Ставропольского края и захватил Центральную больницу Буденновска. В результате теракта погибли 129 человек, еще 317 получили ранения. Боевики освободили оставшихся заложников в обмен на обещание российских властей прекратить боевые действия в Чечне.

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