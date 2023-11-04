04 ноября 2023, 19:15

Власти сообщили о гибели на Украине четырех бойцов со Ставрополья

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В военной операции на Украине погибли Дмитрий Величко, Игнат Дорофеев, Андрей Максимов и Антон Марценюк, сообщили в администрациях Пятигорска и Ессентуков. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 201 бойца из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", Сергей Сиротин погиб в военной операции на Украине, сообщил 30 октября глава Арзгирского района. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 197 бойцов из Ставропольского края.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

3 ноября орден Мужества был передан семье бойца из Пятигорска Дмитрия Величко, который погиб в военной операции на Украине, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов на своей странице во "ВКонтакте".

В Ессентуках 25 октября открылась выставка памяти жителей города, погибших в военной операции, сообщила в тот же день на своей странице во "ВКонтакте" мэрия Ессентуков. В числе погибших указаны Игнат Дорофеев и Андрей Максимов.

Днем ранее, 24 октября, в казачьей средней школе № 19 Пятигорска почтили память выпускника школы Антона Марценюка. Марценюк проходил службу в штурмовом отряде специального назначения и погиб в марте 2023 года в военной операции на Украине, говорится в публикации на официальном сайте властей города.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 201 бойца из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Мэрия Махачкалы сообщила о гибели военного на Украине", "Трое военных из Дагестана погибли на Украине", "Подтверждена гибель на Украине бойца из Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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