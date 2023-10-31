31 октября 2023, 14:36

Военный из Ставропольского края убит на Украине

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Уроженец Арзгирского района Сергей Сиротин погиб на Украине, он похоронен в Чечне, сообщил сегодня глава района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 197 военных из Ставропольского края.

"Кавказский узел" писал, что Юрий Красов стал 196-м уроженцем Ставрополья, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Сергей Сиротин - уроженец села Новоромановского. Учился в колледже, затем в институте по специальности юриспруденция. В этом году принял решение отправиться в зону проведения специальной военной операции. Похоронен погибший боец в Чечне на родине отца. На похоронах присутствовала делегация от Арзгирского района, сообщил 30 октября в своем Telegram-канале глава района Алексей Палагута.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 197 жителей Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Четверо жителей Ставрополья убиты в ходе СВО", "Боец из Северной Осетии погиб в военной операции", "Власти сообщили о гибели на Украине лейтенанта из Калмыкии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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