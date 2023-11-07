Сотрудники силовых структур. Фото: https://gazetaingush.ru/news/odin-chelovek-ubit-v-hode-kto-v-ingushetii

07 ноября 2023, 02:57

За неделю с 30 октября по 5 ноября жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 30 октября по 5 ноября 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Уже 25 недель подряд не фиксируются инциденты, и соответственно не поступает сведений о жертвах, в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе. Всего из 44 недель текущего года 40 прошли без жертв и инцидентов и четыре – с жертвами. Последний раз о жертвах сообщалось 11 мая. Тогда, по сведениям МВД Дагестана, 18-летний уроженец села Новолакское и 20-летний уроженец Каспийска при попытке задержания оказали вооруженное сопротивление и были убиты в перестрелке.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв».

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Примечание:

«Неделя с 23 по 29 октября прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе», «За неделю с 16 по 22 октября жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано», «За неделю с 9 по 15 октября жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано»

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

07 ноября 2023, 03:56

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