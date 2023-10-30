Задержаны 60 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

30 октября 2023, 08:38

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Сотрудники правоохранительных органов задержали 60 наиболее активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщили в МВД.

Как сообщал "Кавказский узел", несколько сотен человек приняли минувшей ночью участие в беспорядках на территории аэропорта Махачкалы из-за сообщения о прибытии рейса из Израиля. Аэропорт закрыт до 31 октября.

7 октября между Израилем и движением "Хамас" начались боевые действия. Террористы проникли на территорию Израиля, захватив сотни заложников. Армия обороны начала против "Хамаса" операцию "Железные мечи", Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Силовики установили личности более 150 наиболее активных участников беспорядков на территории аэропорта Махачкалы. 60 из них задержаны, сообщило ГУ МВД по СКФО.

"В настоящее время аэропорт полностью находится под контролем органов правопорядка", – привел "Интерфакс" сегодня сообщение ведомства.

Территорию аэропорта охраняют около 50 сотрудников полиции, уточнил телеграм-канал Baza.

Напомним, ранее глава Дагестана Сергей Меликов пригрозил участникам акции в аэропорту Махачкалы серьезными последствиями. Он назвал эти беспорядки грубым нарушением закона и ударом ножом в спину тех, кто отдал жизнь за безопасность родины.

По данным властей, в результате беспорядков в махачкалинском аэропорту пострадали более 20 человек.

"Кавказский узел" также писал, что мусульмане регионов СКФО после обострения палестино-израильского конфликта неоднократно выступали в поддержку палестинцев. Так, в Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтияты Дагестана и Карачаево-Черкесии также отчитались о тысячах участников молитв в поддержку Палестины.

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, говорится в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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