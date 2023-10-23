Кадыров рапортовал об отправке группы бойцов на Украину

23 октября 2023, 06:43

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Из аэропорта Грозного в зону проведения военной операции на Украине отправилась новая группа бойцов, отчитался глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как информировал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке групп бойцов из Грозного в зону проведения спецоперации на Украине. В частности, об отправке такой группы он сообщил 11 октября.

Из аэропорта Грозного в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная группа бойцов, сообщил 22 октября в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров.

Он прикрепил к посту видео, на котором показаны несколько автобусов с бойцами, затем бойцы показаны выстроившимися в аэропорту. Перед ними выступили председатель парламента Чечни Магомед Даудов, врио главы МВД республики Аслан Ирасханов, начальник ГУ МЧС по Чечне Алихан Цакаев и начальник грозненского отдела МВД на транспорте Али Тагиров.

Кадыров не уточнил численность отправленной группы бойцов, но на кадрах видео, которым проиллюстрирована публикация, видно не менее сотни военных.

Напомним, 7 августа критик Кадырова Абубакар Янгулбаев сообщил, что на Украину отправлены его дядя и три двоюродных брата. В составе очередной группы добровольцев, отправленной 25 июля, находился племянник Ахмеда Закаева Хусейн Закаев. Также на Украину был отправлен и Валид Куруев, в прошлом заместитель муфтия Чечни, об исчезновении которого стало известно в мае, после возвращения в Чечню Хусейна Джамбетова.

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