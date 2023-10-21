Звуки взрывов встревожили ростовчан

21 октября 2023, 16:51

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Взрывы были слышны в нескольких микрорайонах Ростова-на-Дону, от них дрожали оконные стекла и сработали автосигнализации, рассказали горожане. Губернатор объяснил взрывы работой противовоздушной обороны и сообщил об уничтожении военными воздушной цели.

Как писал "Кавказский узел", 19 октября силами противовоздушной обороны в Ростовской области был сбит летающий объект, сообщил губернатор Василий Голубев. "Разрушений и пострадавших на земле нет", - подчеркнул он.

Жители Ростова-на-Дону сегодня пожаловались на мощный взрыв и рассказали, что заметили инверсионный след в небе над городом, сообщило 161.ru. По данным очевидцев, в некоторых домах задрожали стекла. "Сильный взрыв, пошла сильная волна. Аж стекла содрогнулись", – привело издание слова одного из горожан.

Звук взрыва встревожил жителей нескольких микрорайонов. "На Северном был очень громкий звук, похожий на раскат грома", - сообщил житель города. "На Военведе очень слышно было, даже окна затряслись и видно в небе полосу", - отметил еще один ростовчанин. "В районе парка Авиаторов звук был громкий", - приводятся в публикации слова еще одного жителя Ростова-на-Дону.

Василий Голубев объяснил звуки взрыва работой противовоздушной обороны. "Сегодня в 14.10 [мск] снова сработали средства ПВО, прикрывающие Ростовскую область. Воздушная цель в результате уничтожена", - написал он в своем телеграм-канале, не конкретизировав, о какой воздушной цели идет речь.

В 15.34 мск Голубев сообщил о еще одном инциденте. "Только что вновь отработали подразделения наших ПВО, по целям за пределами Ростовской области. Прошу сохранять спокойствие, военные выполняют свою работу", - написал он в своем телеграм-канале.

Под публикациями губернатора размещены, по состоянию на 16.45 мск, 176 и 126 комментариев соответственно. Авторы большинства из них высказали благодарности в адрес военных и призвали пользователей мессенджера не публиковать комментарии с указанием места инцидента.

Некоторые пользователи высказали опасения в связи с инцидентами. "СЖМ (Северный жилой массив. – Прим. "Кавказского узла") от этого взрыва чуть не разорвало. Такой грохот был... Жутко очень!" – написала, в частности, Ирина. "И на Западном очень громко было", - пожаловалась Оксана Старкова.

"Страшно что-то становится, 2 атаки за небольшой промежуток", - поделилась Виктория. "В Суворовском сигнализация на машинах сработала", - сообщила Наталья Логист.

Напомним, в Ростовской области после начала военной операции на Украине неоднократно происходили инциденты с летающими объектами. Так, 20 августа два беспилотника были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

15 августа в Миллерово были слышны выстрелы и взрывы. Власти объяснили, что военные отрабатывали отражение атаки беспилотников на аэродром. Местные жители в комментариях в соцсети в ответ высказали недоверие этой версии.

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