Власти Махачкалы признали проблему с обеспечением сирот жильем

21 октября 2023, 08:57

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Выдача жилья сиротам в Махачкале замедлилась из-за того, что невозможно найти квартиры по той цене, что определили власти, а по альтернативному механизму, представляющему собой социальные выплаты сиротам, финансирование передано Минстрою Дагестана и потому в текущем году по этому механизму выдачи жилья сиротам не будет, заявили в мэрии Махачкалы.

Как сообщал "Кавказский узел", сироты из числа жителей Махачкалы неоднократно жаловались на нарушение властями их жилищных прав. Так, 7 сентября махачкалинка Диадора Абдусаламова, которая является сиротой, пожаловалась, что хотя власти и предоставили ей и другим сиротам сертификаты на покупку положенного по закону жилья, однако указанной в сертификатах суммы оказалось недостаточно для покупки квартиры.

В Махачкале процесс выдачи сиротам положенного им по закону жилья продолжает замедляться. Причина этого состоит в том, что электронные аукционы признаются несостоявшимися из-за того, что на рынке жилья невозможно найти жилплощадь, которая соответствует цене, площади, санитарным условиям и прочим нормам, определенным под эту категорию детей. Такие маленькие квартиры застройщики не планируют строить изначально, поскольку это экономически невыгодно. Такие квартиры, по мнению застройщиков, не будут покупать, заявила мэрия Махачкалы.

На этом фоне стоимость жилья в Махачкале продолжает стремительно расти. Цена квадратного метра превысила уровень, установленной правительством Дагестана.

В результате всего этого сиротам приходиться долгое время ожидать получения положенного по закону жилья. Например, в 2022 году власти обеспечили жильем тех сирот, которые встали на учет еще в 2013 году, а в текущем году рассматривали тех, кто подал заявление в 2014 году, привело 20 октября РИА "Дагестан" сообщение пресс-службы мэрии.

В качестве альтернативы власти решили выплачивать сиротам социальную выплату в размере 2,3 миллиона рублей. Но все средства, выделенные на закупку квартир для Махачкалы, были перенаправлены в Минстрой Дагестана и поэтому в текущем году выделения сиротам жилья по этой схеме не планируется, сказано в сообщении.

Напомним, в Дагестане ранее неоднократно задерживали чиновников и госслужащих за махинации с жильем для сирот. Так, 6 декабря 2022 года стало известно, что замглавы Магарамкентского района заподозрен в том, что одобрил акты обследования непригодных для проживания домов, которые затем были куплены властями в качестве жилья для сирот.

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