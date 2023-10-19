Омбудсмен Армении обвинила Азербайджан в военных преступлениях

19 октября 2023, 15:21

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На телах гражданских лиц, в том числе женщин и детей, погибших в ходе азербайджанской военной операции в Нагорном Карабахе, присутствуют следы пыток и увечий. Информация об этом направлена в Гаагский суд, заявила сегодня армянский омбудсмен.

"Кавказский узел" писал, что карабахские спасатели к 1 октября обнаружили тела 130 погибших в результате военной эскалации 19-20 сентября, в том числе девяти мирных жителей, сообщил. В Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, из них около 58 тысяч получили временное жилье в Армении с помощью государства, отчитались 7 октября власти страны. 14 октября бывший госминистр Артак Бегларян сообщил, что в Нагорном Карабахе остается не более 40 жителей, среди которых есть и этнические армяне.

19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Карабахе и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. После боевых действий почти все жители покинули Нагорный Карабах, в котором, по разным данным, жило около 120 тысяч человек. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

Десятки жителей Нагорного Карабаха погибли в ходе азербайджанской агрессии 19 сентября, заявила на брифинге омбудсмен Армении Анаит Манасян.

Она отметила, что офис омбудсмена собрал доказательства изуверств и истязаний. По ее словам, составлен предварительный доклад на английском языке, который передан в Гаагский суд. "В Армению из Арцаха перевезли множество тел, включая детских и женских, со следами пыток и увечий. Факты преступлений представлены всем международным партнерам", - сказала омбудсмен.

Омбудсмен не представила данных о числе погибших, отметив, что работы по мониторингу еще продолжаются.

28 сентября Армения подала в Международный суд ООН иск к Азербайджану, потребовав не допускать дискриминации жителей Нагорного Карабаха, а также не преследовать карабахских политических деятелей и военнослужащих. Баку счел этот иск неприемлемым.

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