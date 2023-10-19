Массовая драка боксеров из Ингушетии и Северной Осетии возмутила пользователей сети

19 октября 2023, 13:38

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Между боксерами команд Ингушетии и Северной Осетии во время турнира "Юность России" в Ставропольском крае произошла массовая драка. Участники потасовки должны быть дисквалифицированы, тренеры наказаны, а организаторы соревнований привлечены к ответственности за отсутствие охраны, считают пользователи Telegram, просмотревшие видео с дракой.

Видео со стычкой боксеров из команд Ингушетии и Северной Осетии опубликовал сегодня телеграм-канал "Новости Осетии".

На кадрах видел показан балкон в зрительном зале, на нем идет массовая драка между юношами, в ней принимают участие около 20 человек. В происходящее вмешиваются взрослые мужчины, один из них начинает давать указания участникам драки, после этого она прекращается и юноши расходятся в разны стороны. Во время потасовки неоднократно звучит тренерский свисток.

"Наши ребята поддерживали своих земляков, что в глазах ингушской команды показалось "провокацией", – пояснил телеграм-канал.

Этот пост в телеграм-канал "Новости Осетии", на который подписаны более 25 тысяч пользователей, на 13.15 мск 19 октября набрал 38 отметок с реакцией пользователей и 17 комментариев.

"Дружба народов. Встреча удалась", – сыронизировал пользователь с ником KL.

"М-да. Воспитанность у всех там зашкаливает", – отметил Lucifer.

"Там бородач-тренер, всех нападавших раскидал. Зачем там МВД?" – написал Александр.

"В следующий раз Печкина надо попросить, чтобы поехал на соревнования", – заявил Захар.

Драка произошла на соревнованиях "Юность России" в Ставропольском крае в станице Суворовской, которые проходят с 19 по 25 октября, передал сегодня телеграм-канал "Mash Gor".

Команда Северной Осетии поддерживала своих и это не понравилось спортсменам из Ингушетии. После перепалки возникла драка на ринге и за его пределами. Родители спортсменов обратились к главе Федерации бокса России Татьяне Кириенко с требованием наказать зачинщиков потасовки и организаторов соревнований за то, что они проходят без охраны – в драку не вмешались полицейские из-за того, что их не было, сказано в публикации.

Этот пост в телеграм-канале "Mash Gor", на который подписаны более 34 тысяч пользователей, на 13.15 мск 19 октября набрал 79 отметок с реакцией пользователей и 88 комментариев.

"Если они как спортсмены не умеют держать себя в руках, значит дорога в профессиональный спорт для них должна быть закрыта. А то учатся махать кулаками и потом отрабатывают это на всех подряд", – написала Marina.

"Всех участников пожизненно дисквалифицировать, тренеров лишить лицензии", – считает пользователь с ником АС.

"Это далеко не первая драка. Необходимо жестко наказывать тех, кто не научен вести себя достойно", – высказал схожее мнение Магомед-Гаджи Абакаров.

"Ответственность на старших и тренерах. Если они не в состоянии сдержать своих учеников и нормально воспитать, им нечего делать в спорте. Если толпа нападает в количестве, в три раза превосходящем оппонентов, что они покажут на улице? Такое же поведение", – заявил Гена Юрич.

"Кавказский узел" также писал, что 1 сентября в торговом центре "Ривьера" в Москве произошла массовая драка с участием чеченского бойца ММА Шовхала Чурчаева. На следующий день стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров поручил депутату Госдумы от республики Адаму Делимханову взять этот инцидент на контроль. "Такого рода происшествия осуждаются нашим главой ЧР и чеченским народом", – заявил депутат Госдумы.

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