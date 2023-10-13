22 азербайджанские семьи переселились в Физули

13 октября 2023, 09:36

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Еще 22 семьи вынужденных переселенцев отправлены из Баку на постоянное место жительства в Физули, взятый Азербайджаном под контроль после карабахской войны 2020 года.

Как писал "Кавказский узел", к 12 октября в Физули вернулись 208 семей (749 человек). Ранее, в июне, власти сообщали, что в Физули ведется строительство шести кварталов, в них до конца года планируется переселить 800 семей.

Сегодня из жилого комплекса «Гобу Парк 3» в Гарадагском районе Баку в Физули переселены еще 22 семьи (62 человека), они поселятся в заново построенных домах, сообщает Trend.

Таким образом, в Физули обеспечено постоянное проживание 230 семей, то есть 811 человек, пишет АПА.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские экономисты указали на возможные проблемы при переселении жителей. Мало дать людям жилье, надо обеспечить функционирование инфраструктуры и создать рабочие места, отметил, в частности, Натиг Джафарли.

18 июня азербайджанские переселенцы поделились впечатлениями от возвращения в Лачин, также перешедший под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года. Новые дома в Лачине подключены к газовым сетям, водопроводу и канализации, но массовое заселение города возможно только после строительства всей необходимой инфраструктуры, рассказали они.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.