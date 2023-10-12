Жалоба на поборы в школе привлекла внимание властей Махачкалы

12 октября 2023, 13:42

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Управление образования Махачкалы начало служебное расследование в связи с жалобой на требования сдать деньги в фонд одной из школ, сообщил Центр управления городом.

Как писал "Кавказский узел", в конце августа 2021 года жители Дагестана пожаловались, что из-за нехватки учебников в школах перед началом учебного года им приходится покупать книги за свой счет, а в школах требуют сдавать деньги в том числе на ремонт.

В 2019 году родители дагестанских школьников также жаловались на поборы в школах и необходимость покупать учебники за свой счет. Практику поборов в школах поддерживают сами родители, когда соглашаются сдавать деньги и не пишут жалобы, заявило тогда Минобрнауки Дагестана.

Центр управления городом Махачкалы отчитался о начале проверки информации о поборах в школе, сообщает сегодня "Черновик". "По факту информации о поборах в образовательном учреждении города Махачкалы, изложенной в телеграм-канале «Черновик» Управлением образования проводится служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие меры", - цитирует издание сообщение ЦУГ.

По состоянию на 13.40 мск, сообщение о проверке не опубликовано в телеграм-каналах ЦУГ Махачкалы и городского управления образования.

Жалобу читателя на поборы издание опубликовало в своем телеграм-канале вечером 11 октября. "Одна из новых школ Махачкалы, которую торжественно открыли в этом году 1 сентября. На записи завуч требует у учителей собрать по 2 тыс. рублей в фонд школы. А те, свою очередь, у родителей", - говорится в публикации.

Публикация проиллюстрирована аудиосообщением. Где и когда оно было записано и обнародовано, издание не уточнило. "Добрый день, уважаемые коллеги. В фонд школы, кто не сдал в начале сентября две тысячи рублей, пожалуйста, сейчас отправьте. Вы уже и зарплату получили. Плюс к этому, чтобы не тратить из своих денег, у вас есть фонд класса, можете оттуда взять: поговорите с родительским комитетом и в фонд школы эти две тысячи рублей сдайте. Не заставляйте меня каждому звонить, мы не маленькие дети. Сегодня все [адресаты обращения] сдайте, кто мне тогда не сдал. У меня есть список, кто мне сдавал, так что не переживайте, я всё отмечаю, и всё фиксируется", - спокойным тоном говорит женщина на опубликованной аудиозаписи.

Согласно Федеральному закону "Об образовании", материально-технические условия для образовательной деятельности школ обеспечиваются из бюджета, рассказал в 2020 году "Кавказскому узлу" юрист Мухадин Карданов. "То есть все сборы на ремонт, учебники и тому подобные нужды незаконны... Единственные средства, которые может принимать школа или детсад от родителей - это добровольные пожертвования, к уплате которых никто не имеет права принуждать", - пояснил он.

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