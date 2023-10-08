08 октября 2023, 13:50

Азербайджан отчитался о перехвате армянского квадрокоптера

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Перехвачен квадрокоптер, запущенный армянскими военными для аэроразведки в Кельбаджарском районе, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 2 октября Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе и применили ударные беспилотники, сбросив с них "самодельные взрывные устройства".

Сегодня около 12.50 по местному времени (11.50 мск) квадрокоптер, принадлежащий армянской армии, совершил попытку разведывательного полета над позициями азербайджанской армии около горы Гылынджлы в Кельбаджарском районе, сообщило Минобороны Азербайджана.

"Обнаруженный подразделениями азербайджанской армии квадрокоптер был обезврежен специальными техническими средствами", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Минобороны Армении, по состоянию на 13.49 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

Напомним, военные ведомства Армении и Азербайджана периодически сообщают о вооруженных инцидентах на границе. Так, 2 октября Минобороны Армении заявило, что азербайджанские солдаты обстреляли автомобиль около боевых позиций в Гегаркуникской области. Минобороны Азербайджана отвергло обвинение.

30 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что военнослужащий Вусал Оруджев убит снайперским выстрелом с армянской стороны. Военное ведомство Армении назвало это сообщение не соответствующим действительности.

Новости об инцидентах на границе Азербайджана и Армении публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Ереван и Баку делят границы".

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Примечание:

"Дочь Хачатряна рассказала о его задержании на азербайджанском КПП", "Сельхозтехника обстреляна в Нагорном Карабахе", "Армянские аналитики спрогнозировали последствия отказа Баку пропустить гуманитарный груз".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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