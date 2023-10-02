Баку заявил о вооруженных инцидентах на границе с Арменией

02 октября 2023, 19:57

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе и применили ударные беспилотники, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", военные ведомства Армении и Азербайджана периодически сообщают о вооруженных инцидентах на границе. Так, сегодня Минобороны Армении заявило, что азербайджанские солдаты обстреляли автомобиль около боевых позиций в Гегаркуникской области. Минобороны Азербайджана отвергло обвинение.

30 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что военнослужащий Вусал Оруджев убит снайперским выстрелом с армянской стороны. Военное ведомство Армении назвало это сообщение не соответствующим действительности.

Сегодня с 17.20 до 18.00 по местному времени (с 16.20 до 17.00 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Басаркечарском районе (Гегаркуникской области Армении. – Прим. «Кавказского узла») обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии около села Йухары Айрым Кельбаджарского района, сообщило Минобороны Азербайджана.

Кроме того, на азербайджанские позиции в этом направлении с боевых квадрокоптеров "были сброшены самодельные взрывные устройства", говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Подразделения азербайджанской армии потерь не понесли и приняли "адекватные ответные меры", заявило ведомство.

Минобороны Армении, по состоянию на 19.55 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.