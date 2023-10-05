05 октября 2023, 03:23

Продлен срок ареста Григория Хачатурова

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Антикоррупционный суд продлил срок ареста генерал-майора Григория Хачатурова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и неправомерной легализации недвижимости.

Как писал "Кавказский узел", 16 марта суд в Ереване удовлетворил апелляцию прокуратуры и арестовал на два месяца бывшего командира армейского корпуса Григория Хачатурова. За Хачатурова вступились близкие погибших армянских военных, которые потребовали освободить генерала, однако 15 мая Антикоррупционный суд продлил арест Хачатурова на три месяца. 

Служба нацбезопасности Армении считает, что генерал-майор Григорий Хачатуров злоупотребил полномочиями, когда был командиром воинской части, и необоснованно легализовал недвижимость. По делу Григория Хачатурова, помимо него самого, проходят еще 12 человек.

Антикоррупционный суд продлил срок ареста Григория Хачатурова, сообщил 4 октября Высший судебный совет Армении.

Согласно сообщению судебного совета, бывшему командиру армейского корпуса, генерал-майору Григорию Хачатурову продлили меру пресечения еще на два месяца.

Следующее заседание суда по делу Хачатурова назначено на 15.00 часов по ереванскому времени 18 октября, передал корреспондент “Кавказского узла”. 

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Примечание:

"Суд в Ереване оправдал Игоря Хачатурова", "Сейрану Оганяну предъявлены обвинения в растрате и злоупотреблении полномочиями", "Родственники армянских военных потребовали освободить генерала Хачатурова". 

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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