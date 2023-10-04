Азербайджанская полиция начала работу в столице Карабаха

04 октября 2023, 03:39

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В Ханкенди (Степанакерте) азербайджанские власти наладили деятельность полиции, скорой помощи и пожарных.

Как информировал "Кавказский узел", 3 октября власти Азербайджана обнародовали план по реинтеграции Карабаха, согласно которому его жителям гарантируются права и свободы, в том числе право говорить на родном языке и развивать свою культуру, карабахским предпринимателям будет оказана поддержка в виде льгот и кредитов, а фермеров освободят от налогов.

После проведения 19-20 сентября Азербайджаном контртеррористической операции в Нагорном Карабахе его покинули почти все жители. На 1 октября в Армению прибыло 100 514 карабахских беженцев. На следующий день миссия ООН заявила, что насчитала всего 1000 человек, которые решили остаться в Нагорном Карабахе. 3 октября власти Азербайджана сообщили, что в офис миграционной службы в Ханкенди (Степанакерте) пришли пять жителей Карабаха, еще двое зарегистрировались для получения гражданства Азербайджана во время визита сотрудников службы в районы города.

В Ханкенди (армянское название - Степанакерт, - прим. "Кавказского узла") налажена работа службы азербайджанской полиции, сообщили 3 октября корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе МВД.

В ведомстве отметили, что полиция осуществляет в городе «контроль за общественной безопасностью». При этом сотрудники полиции ведут наблюдение на постах, а также патрулируют улицы на транспорте для оказания помощи нуждающимся, если такие просьбы поступят.

Кроме того, отметили в пресс-службе МВД, в здании городской полиции налажена работа сотрудников государственной миграционной службы, которые принимают обращения от местных жителей для регистрации и последующего получения документов граждан Азербайджана.

В Ханкенди также организовано оказание медицинских услуг населению. В город командированы медицинские специалисты различного профиля, направлены семь машин «скорой помощи» и другого медицинского транспорта – передвижное с оборудования для проведения рентгеновских, кардиологических обследований, анализов образцов, сказали корреспонденту «Кавказского узла» в Объединенном управлении территориальными медицинскими подразделениями (ОУТМП).

Сотрудник ведомства отметил, что «уже есть обратившиеся за медицинской помощью местные жители».

На данный момент в городе налажена служба «скорой помощи» и одновременно пункт медицинского обследования жителей, подчеркнули в ведомстве. «После оценки текущей медицинского и санитарно-эпидемиологической обстановки в городе будут предприняты и другие шаги по обеспечению организации здравоохранения в городе», - отметили сотрудник ОУТМП.

В Ханкенди также несут дежурство пожарные МЧС Азербайджана. «Наши пожарные и спасатели принимали участие в ликвидации пожара на складе топлива и поиске пропавших без вести. Они потушили пожар, в ходе поисковых работ обнаружили тела 48 погибших. После этого часть пожарных и спасателей вернулись. Но несколько пожарных с личным составом и группа спасателей остаются в Ханкенди для оперативного реагирования в возможных случаях чрезвычайных происшествий. Вообще подразделения МЧС находятся на всех освобожденных территориях», - сказал представитель центрального аппарата ведомства не пожелавший быть названным.

Напомним, что 25 сентября сильный взрыв произошел на складе бензина у трассы Степанакерт – Аскеран. По данным на 29 сентября найдены тела и останки 170 погибших, 290 человек, получили ранения, они отправлены на лечение в Армению. МЧС Азербайджана принимало участие в тушении огня и поисково-спасательной операции. Вечером 29 сентября ведомство сообщило о завершении поисково-спасательной операции на месте взрыва, азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов тела 48 человек.

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