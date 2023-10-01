Азербайджан отправил машины скорой помощи в Карабах

01 октября 2023, 00:11

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Власти Азербайджана направили в Карабах врачей и медицинский транспорт для организации работы скорой помощи.

19-20 сентября Баку провел военную операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. Десятки тысяч жителей Нагорного Карабаха покинули свои дома и стали беженцами, говорится в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

В город Ханкенди (армянское название - Степанакерт - прим. "Кавказского узла") вечером 30 сентября были отправлены семь специальных медицинских транспортных средств, включая машины скорой помощи , сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Объединенном управлении территориальными медицинскими подразделениями Азербайджана. В ведомстве подчеркнули, что медицинский персонал и специальный транспорт направлены в Ханкенди для организации в городе работы службы скорой помощи и проведения обследований.

"Кавказский узел" также писал, что ранее, после взрыва на складе бензина, в Карабахе приступили к деятельности азербайджанские пожарные и спасатели МЧС.

25 сентября сильный взрыв произошел на складе бензина у трассы Степанакерт – Аскеран. По данным на 29 сентября найдены тела и останки 170 погибших, 290 человек, получили ранения, они отправлены на лечение в Армению. МЧС Азербайджана принимало участие в тушении огня и поисково-спасательной операции. Вечером 29 сентября ведомство сообщило о завершении поисково-спасательной операции на месте взрыва, азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов тела 48 человек.

Одним из условий прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе Баку 19 сентября 2023 года назвал встречу представителей армянского населения Карабаха с властями Азербайджана. Какие встречи аналогичного формата проводились до этого и что было на них предметом обсуждения, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана".

Вопрос организации медицинской помощи в Карабахе обсуждался на второй после военной эскалации встрече представителя властей Азербайджана с представителями карабахских армян. В частности, было принято решение о формировании совместных азербайджано-армянских медицинских бригад, а также групп по доставке продуктовой помощи.

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