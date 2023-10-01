01 октября 2023, 00:11

Азербайджан отправил машины скорой помощи в Карабах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Азербайджана направили в Карабах врачей и медицинский транспорт для организации работы скорой помощи. 

19-20 сентября Баку провел военную операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. Десятки тысяч жителей Нагорного Карабаха покинули свои дома и стали беженцами, говорится в справке "Кавказского узла"Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

В город Ханкенди (армянское название - Степанакерт - прим. "Кавказского узла") вечером 30 сентября были отправлены семь специальных медицинских транспортных средств, включая машины скорой помощи , сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Объединенном управлении территориальными медицинскими подразделениями Азербайджана. В ведомстве подчеркнули, что медицинский персонал и специальный транспорт направлены в Ханкенди для организации в городе работы службы скорой помощи и проведения обследований.

"Кавказский узел" также писал, что ранее, после взрыва на складе бензина, в Карабахе приступили к деятельности азербайджанские пожарные и спасатели МЧС.

25 сентября сильный взрыв произошел на складе бензина у трассы Степанакерт – Аскеран. По данным на 29 сентября найдены тела и останки 170 погибших, 290 человек, получили ранения, они отправлены на лечение в Армению. МЧС Азербайджана принимало участие в тушении огня и поисково-спасательной операции. Вечером 29 сентября ведомство сообщило о завершении поисково-спасательной операции на месте взрыва, азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов тела 48 человек.

Одним из условий прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе Баку 19 сентября 2023 года назвал встречу представителей армянского населения Карабаха с властями Азербайджана. Какие встречи аналогичного формата проводились до этого и что было на них предметом обсуждения, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана".

Вопрос организации медицинской помощи в Карабахе обсуждался на второй после военной эскалации встрече представителя властей Азербайджана с представителями карабахских армян. В частности, было принято решение о формировании совместных азербайджано-армянских медицинских бригад, а также групп по доставке продуктовой помощи. 

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Карабахские армяне утратили доверие к гражданским международным структурам", "Азербайджан отчитался об итогах третьей встречи с армянами Карабаха", "Азербайджан объявил о начале регистрации армян Карабаха".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

30 сентября 2023, 23:33

30 сентября 2023, 22:50

30 сентября 2023, 21:52

30 сентября 2023, 20:57

30 сентября 2023, 20:00

  • Двое военных из Ростовской области убиты на Украине

    В военной операции на Украине погибли Андрей Кудряшов и Олег Твердохлебов, сообщила администрация Миллеровского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 301 бойца из Ростовской области.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи