Instagram* заблокировал страницу Адама Кадырова

03 октября 2023, 10:50

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Администрация Instagram* заблокировала за нарушение правил соцсети страницу сына главы Чечни Адама Кадырова, который ранее избил в СИЗО волгоградца Никиту Журавеля.

Как информировал "Кавказский узел", 25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с избиением в СИЗО волгоградца Никиты Журавеля, арестованного по делу о сожжении Корана. Журавеля избил Адам Кадыров, заявил глава Чечни и похвалил сына за этот поступок. Приближенные главы Чечни одобрили этот поступок, ряд правозащитников высказались об этом поступке отрицательно. 2 октября в Санкт-Петербурге был задержан пикетчик с плакатом в защиту Журавеля.

На то, что администрация соцсети Instagram* заблокировала страницу Адама Кадырова, обратили внимание "Кавказ. Реалии"**.

После блокировки страницы, Адам Кадыров создал новую страницу, на которой сообщил о блокировке прежней за нарушение правил Instagram*. Ранее сын главы Чечни разместил на своей странице фотографии с оружием. После обнародования видео с избиением Журавеля, он сделал пост с подписью: "Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться", пояснило издание.

При переходе по ссылке на страницу www.instagram.com/kadyrov_dustum*, которая принадлежит Адаму Кадырову, на 10.45 мск 3 октября появляется сообщение, что ссылка недействительна или страница была удалена. Иных пояснений не приведено.

На странице www.instagram.com/kd13rv*, которую Адам Кадыров завел после блокировки прежней, на 10.45 мск подписаны 2092 пользователя, на странице опубликовано одно фото. На нем сын главы Чечни изображен сидящим в комнате на кресле, с опущенной вниз головой, в руках он держит два автомата. Фото подписано фразой "На шаг впереди". На 10.45 мск этот пост набрал 1633 отметки "нравится" и 175 комментариев. Большая часть их авторов выразила Адаму Кадырову поддержку.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" востоковед Ахмет Ярлыкапов и кавказовед Руслан Кутаев отметили, что избиение беззащитного человека противоречит чеченским обычаям. "Просто так взять и применить насилие нельзя. То есть человека, который осквернил религию, должны были бы судить по религиозным законам и вынести определенное решение, которое, я думаю, не заключалось бы в избиении", – сказал, в частности, Ярлыкапов.

28 сентября Кремль сообщил о встрече Кадырова и президента России Владимира Путина, однако в расшифровке встречи, которая опубликована на сайте Кремля, вопрос скандала с Журавелем не поднимался.

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