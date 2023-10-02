Дагестан оказался в хвосте рейтинга доступности ипотеки

02 октября 2023, 04:46

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Лишь 8,6% семей в Дагестане могут приобрести квартиру в ипотеку. Это худший результат в рейтинге регионов России по доступности ипотеки.

Как писал "Кавказский узел", по доступности ипотеки в ноябре 2022 года в хвосте рейтинга оказалась Карачаево-Черкесия, где средний платеж по ипотеке составляет 94,2% от средней зарплаты.

Рейтинг регионов России по доступности ипотеки по данным на августа текущего года опубликовало сегодня, 2 октября РИА "Новости". По данным рейтинга, доступность ипотеки выросла в 78 регионах, в пяти же, напротив, она снизилась. За основу взяты данные Центробанка, Росстата и сайта "Домклик". В рейтинг при этом не были включены данные по Ингушетии и Чечне.

Среди регионов юга России больше всего семей, которые могут приобрести квартиру в ипотеку - в Волгоградской области (32 место и 28,6% семей). Астраханская область - на 43 месте (27,2% семей), Ростовская область - на 65 (21,7% семей), Адыгея - на 68 (19,6%), Краснодарский край - на 71 (17,9%), Ставропольский край - на 74 (17,4%), Калмыкия - на 75 (15,9% семей), Северная Осетия - на 76 (14,4% семей), Кабардино-Балкария - на 80 (10% семей), Карачаево-Черкесия - на 82 (8,7% семей), Дагестан - на 83, последнем месте (8,6% семей).

Для сравнения на первом месте рейтинга расположился Ямало-Ненецкий автономный округ, где 65% семей могут приобрести квартиру в ипотеку.

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