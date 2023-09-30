Контрактник осужден во Владикавказе за уклонение от службы

30 сентября 2023, 09:37

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Военный суд во Владикавказе приговорил к двум годам лишения свободы условно военнослужащего-контрактника Артема Коровина, признав его виновным в уклонении от службы.

По версии следствия, военнослужащий-контрактник Артем Коровин дважды отсутствовал в воинской части – в марте и в мае, что пояснил тем, что находится у своих родителей в Ставропольском крае.

Коровин в суде рассказал, что в зоне проведения спецоперации на Украине получил травму головы и затем проходил лечение в военном госпитале в Крыму. После выписки поехал не в часть, а к родителям, так как хотел провести время семьей, передали 29 сентября "Кавказ. Реалии"*.

Владикавказский гарнизонный военный суд признал Коровина виновным в уклонении от службы и приговорил его к полутора годам лишения свободы условно. Суд учел, что Коровин принимал участие в военной операции, и что намеревался вернуться в зону ее проведения, указано в карточке дела на сайте суда.

Комментариев от Артема Коровина или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 24 августа стало известно, что наказания от лишения свободы на срок пять с половиной лет до ограничения по службе назначил военный суд во Владикавказе военнослужащим Имамали Имамалиеву, Ренату Бюрчиеву, Виктору Джиоеву и Альберту Цховребову, признав их виновными в самовольном оставлении части.

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