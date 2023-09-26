Собчак рассказала о предупреждении Кадырова не писать про его семью

26 сентября 2023, 07:42

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Ксения Собчак заявила, что после ее публикаций о том, что сын Рамзана Кадырова избил в СИЗО сжегшего Коран волгоградца Никиту Журавеля, ей позвонил глава Чечни и предупредил, чтобы она не писала про членов его семьи.

Как сообщал "Кавказский узел", журналистка Ксения Собчак 25 сентября в своем телеграм-канале заявила, что правоохранители должны расследовать действия сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама Кадырова, который избил арестованного по делу о сожжении Корана волгоградца Никиту Журавеля.

25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись избиения Никиты Журавеля, арестованного в Грозном по делу о сожжении Корана. Журавеля избил Адам Кадыров, заявил глава Чечни и похвалил сына за этот поступок. Члены Совета по правам человека Марина Ахмедова и Ева Меркачева, отметили, что Кадыров продемонстрировал пренебрежение российскими законами, опубликовав видео, как его сын избивает Журавеля, и одобрив этот поступок.

Ксения Собчак минувшей ночью написала в своем телеграм-канале, что ей позвонил Рамзан Кадыров и потребовал, чтобы она не делала публикаций, в которых идет речь про членов его семьи. И что при этом о нем самом он ей писать разрешил.

"Про него можно писать, что угодно, но про семью нельзя, это предупреждение", – привела пересказала она слова главы Чечни.

Собчак уточнила, что разговор с Кадыровым шел по видеосвязи 40 минут, также она пересказала его своими словами. В этом пересказе указано, что Кадыров вновь похвалил своего сына за избиение Журавеля.

По словам Собчак, Кадыров ей рассказал, что в СИЗО к Журавелю он и его сын пришли, поскольку Журавель попросил о встрече с главой Чечни. Кадыров вышел из кабинета и в нем остались его сын и Журавель. Затем, по словам Собчак, он услышал критики и послал своего охранника разнимать их.

Также, по словам Ксении Собчак, глава Чечни заявил, что не помнит о том, что его сыну Адаму 15 лет, так как все время путает возраст своих сыновей. Собчак отметила, что Кадыров предложил ей обратиться в правоохранительные органы, и что если суд признает его Адама Кадырова виновным, то он понесет предусмотренное законом наказание.

Собчак также заявила, что Рамзан Кадыров разрешил ей опубликовать пересказ их разговора и скриншот видеозвонка. По ее словам, глава Чечни был энергичен и выглядел здоровым.

"Редакцию пока из России вывозить не буду, но загранпаспорта все приготовили. Заявление, по ходу, придется писать. Скрестила пальцы, чтобы проверку начали по сообщениям в СМИ, иначе пойду сама", – написала Собчак.

Этот пост в телеграм-канале Ксении Собчак, на который подписаны более 1,2 млн пользователей, на 07.40 мск набрал около 397,3 тысячи просмотров, автор отключил возможность комментирования.

Напомним, ранее поступок сына Кадырова одобрили приближенные главы Чечни – советник Кадырова и депутат Госдумы Адам Делимханов, спикер парламента республики Магомед Даудов и министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

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