Контракник из Астраханской области убит на Украине

25 сентября 2023, 21:40

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Никита Гаврилов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Икрянинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 200 военных из Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Ербол Манатов стал 199-м жителем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Никита Гаврилов служил по контракту, погиб 16 сентября 2023 года в ходе специальной военной операции на Украине. Посмертно награжден орденом Мужества, сообщила сегодня администрация Икрянинского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 200 жителей Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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