25 сентября 2023, 06:49

Житель Астраханской области погиб на Украине

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Ербол Манатов погиб в зоне военной операции, сообщили власти Красноярского района. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 199 жителей Астраханской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 сентября стало известно, что на Украине погиб Арман Кабулов из Володарского района. Он стал, по меньшей мере, 198-м жителем Астраханской области, чью гибель на Украине была подтверждена официально.

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец села Красный Яр, 41-летний Ербол Манатов, сообщил 19 сентября в своем телеграм-канале глава Красноярского района Руслан Бисенов.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 199 жителей Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Два бойца из Астраханской области убиты в военной операции", "Семь военных из Астраханской области убиты на Украине", "Танкист из Волгоградской области погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

25 сентября 2023, 05:55

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