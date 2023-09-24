Арман Кабулов. Фото: администрация Володарского района. https://vk.com/regionvol?w=wall-201034668_2478

24 сентября 2023, 09:06

Военный из Астраханской области убит в ходе СВО

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Арман Кабулов погиб на Украине, сообщили власти Володарского района. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 198 жителей Астраханской области.

Как сообщал "Кавказский узел", на 23 сентября власти и силовики подтвердили гибель в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 197 жителей Астраханской области.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб уроженец поселка Трубный, командир отделения гранотометчиков Арман Кабулов, сообщила 21 сентября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Володарского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 198 жителей Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Два бойца из Астраханской области убиты в военной операции", "Семь военных из Астраханской области убиты на Украине", "Танкист из Волгоградской области погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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