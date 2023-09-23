23 сентября 2023, 23:52

Семь военных из Астраханской области погибли на Украине

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Жители Астраханской области Иван Ядрин, Артур Комзабаев, Ринат Бекбусинов, Фархат Дабысов, Ренад Ахмедов, Виктор Сидоренко и Николай Андреев погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 197 военных из Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Сергей Руденко стал 190-м военным из Астраханской области, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Иван Ядрин и Артур Комзабаев погибли в ходе специальной военной операции, сообщила сегодня администрация Камызякского района, отчитываясь об открытии мемориальных досок в селе Тузуклей.

Иван Ядрин после окончания школы выучился на водителя. Проходил срочную службу в инженерных войсках, с 2007 года служил по контракту. Погиб 22 августа, ему было 36 лет. Старший сержант Артур Комзабаев после школы поступил в Астраханский политехнический колледж. В июне 2003 года был призван на срочную службу в войска морской пехоты Каспийской флотилии, здесь же подписал первый контракт. Служил три года в разведывательном батальоне в Чечне. В ходе военной операции служил заместителем командира взвода, был ранен, но вновь вернулся на службу. Погиб 8 июня, ему было 38 лет, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации

Администрация Икрянинского района сообщила о гибели в зоне военной операции Рината Бекбусинова. Ему было 30 лет, погиб 6 сентября, похоронен в поселке Трудфронт, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 18 сентября. 

Фархат Дабысов, уроженец села Бирюковка, погиб в военной операции, сообщила в тот же день администрация Приволжского района, сообщая о передаче его родным ордена Мужества. Ему было 36 лет, погиб 25 февраля, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 18 сентября. 

Администрация Черноярского района в своем Telegram-канале сообщила об оказании помощи семье погибшего в ходе военной операции на Украине уроженца Енотаевки Ренада Ахмедова.

Сапер, уроженец поселка Бугор Виктор Сидоренко погиб в военной операции. У него остались жена и дочь, сообщила администрация Харабалинского района 4 сентября в своем Telegram-канале.

Николай Андреев 27 августа погиб на Украине, сообщил глава Красноярского района Руслан Бисенов в своем Telegram-канале. После школы Андреев получил специальность автомеханика, работал водителем, слесарем, электрогазосварщиком. В июле 2023 года заключил контракт на прохождение военной службы, его назначили командиром взвода штурмовой бригады. Николаю было 35 лет, у него остались жена и двое детей, говорится в сообщении главы района от 5 сентября.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 197 жителей Астраханской области. Всего власти и силовики на 23.30 мск 23 сентября сообщили о гибели на Украине как минимум 2549 силовиков с юга России, в том числе 1294 – в СКФО и 1255 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Два бойца из Астраханской области убиты в военной операции", "Семь военных из Астраханской области убиты на Украине", "Танкист из Волгоградской области погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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