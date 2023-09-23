Орден Мужества. Фото: администрация Володарского района https://vk.com/wall-201034668_2488

23 сентября 2023, 07:41

Житель Володарского района погиб на Украине

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Сергей Руденко погиб во время военной операции, сообщили власти Володарского района. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 190 жителей Астраханской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 сентября стало известно, что на Украине погиб Джанибек Курманалиев. Он стал по меньшей мере 189-м жителем Астраханской области, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель села Маково Сергей Руденко, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 22 сентября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Володарского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 190 жителей Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Два бойца из Астраханской области убиты в военной операции", "Семь военных из Астраханской области убиты на Украине", "Танкист из Волгоградской области погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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