Сержант из Икрянинского района погиб на Украине

09 сентября 2023, 06:59

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Сержант Джанибек Курманалиев из Икрянинского района погиб во время военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 189 жителей Астраханской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 августа стало известно, что на Украине погиб Рамиль Нурушев из Володарского района. Он стал по меньшей мере 188-м жителем Астраханской области, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб сержант Джанибек Курманалиев из села Седлистое в Икрянинском районе. Он посмертно награжден орденом Мужества, сообщил 3 сентября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" директор ГКУ "ЦСПН Икрянинского района", помощник депутата думы Астраханской области Никита Остроухов.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 189-ти жителей Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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