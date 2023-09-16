Защита исключила влияние вердикта ЕСПЧ на суд по делу Барзукаева и Курбанова

16 сентября 2023, 16:49

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Решение ЕСПЧ, признавшего дербентцев Ислама Барзукаева и Гасана Курбанова жертвами пыток, не повлияет на итог рассмотрения апелляционной жалобы, так как Россия больше не участник Европейской конвенции, указал адвокат осужденных.

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября ЕСПЧ признал, что силовики пытали жителей Дербента Ислама Барзукаева и Гасана Курбанова, а также незаконно удерживали их, пока получали необходимые силовикам показания. ЕСПЧ обязал власти России выплатить Барзукаеву и Курбанову компенсации по 26 тысяч евро.

По версии следствия, жители Дербента Барзукаев, Курбанов и Мирзаали Мирзалиев организовали вооруженную группу для "посягательств на силовиков и оказания вооруженного сопротивления". Родственники заявили, что до задержания все трое были похищены, а признательные показания их вынудили дать под пытками. В январе 2021 года в отношении всех троих было возбуждено новое уголовное дело по статье о создании террористического сообщества. Новое дело позволило следствию оставить обвиняемых под арестом, пока дело об участии в незаконном вооруженном формировании находилось на доследовании, заявил адвокат.

Решение ЕСПЧ подтверждает, что к задержанным применялись пытки, которые стали причиной их самооговора, положенного в основу обвинительного заключения, рассказал адвокат осужденных Тагир Шамсудинов корреспонденту «Кавказского узла».

Он отметил, что решение ЕСПЧ совпало с рассмотрением апелляционной жалобы. "Мы надеялись, что по новым обстоятельствам дело будет пересмотрено и приговор будет смягчен, но с учетом сегодняшних реалий никаких юридических последствий это решение не будет иметь. Правовых механизмов сейчас никаких нет. В решении на национальном уровне судья косвенно указал [на пытки], а тут ЕСПЧ утвердил, и у нас был бы хороший шанс на пересмотр дела, и приговор мог быть смягчен, а может даже, обвиняемые могли быть оправданы", - сказал Шамсудинов.

16 марта 2022 года стало известно, что ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России в связи с выходом России из Совета Европы. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. Несмотря на это, ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, которые были направлены против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня.

"Дело рассматривалось двумя составами. Действующие лица одни и те же, но дело разделили, один состав рассматривал по статье 317 УК РФ - покушение на сотрудников через статью 30 УК РФ (приготовление к преступлению. - Прим. "Кавказского узла"), а второй, основной состав - рассматривалось дело по оружию, терроризму. По основному делу вынесли обвинительный приговор, 13 сентября во Власихе в Московской области было назначено апелляционное рассмотрение, но суд у нас сорвался по причине того, что Барзукаева этапировали в Новочеркасск, и из-за этого сорван процесс. Перенесли на 21 сентября", - рассказал адвокат.

Он отметил, что в обжалуемом приговоре «суд косвенно фактически признал применение пыток и недозволенных методов следствия». "Южный окружной военный суд в приговоре отметил, что была проведена проверка по заявлению ребят, где они говорили, что их пытали током. Но суд усомнился в достоверности проверки, поскольку не были установлены лица. И на этом основании национальный суд и ЕСПЧ вынесли тождественное решение, и суд направил обратно в Дербент материалы, выделив их, чтобы правоохранительные органы рассмотрели материалы и в порядке 144-145 УПК (сообщение о преступлении. - Прим. "Кавказского узла") возбудили дело по пыткам и подбросу оружия", - сообщил адвокат.

30 января 2022 года стало известно, что Верховный суд Дагестана отклонил жалобу силовика, который потребовал наказать мать Ислама Барзукаева за обвинения в пытках ее сына.

Защита ожидает ознакомления с протоколами судебных заседаний по второму составу, рассмотренному также Южным окружным военным судом 31 марта, сообщил адвокат. "По статье 317 УК 31 марта был приговор, мы его получили, написали предварительные жалобы, чтобы не пропустить срок, подали ходатайства с просьбой ознакомить с протоколами, в том числе с аудио. Ждем ознакомления и подготовим полную мотивированную апелляционную жалобу. Мы требуем оправдания по обоим составам", - сказал Шамсудинов.

Он отметил, что суд "интересно мотивировал" свое решение. "Фактически не поверил показаниям оперативных сотрудников, утверждавших, что ребята были задержаны в определенном месте. Суд усомнился в этом, четко указав, что не считает достоверной экспертизу, показавшую, что на Барзукаеве не было синяков, а на Курбанове были другие. Была назначена дополнительная судебная экспертиза, подтвердившая доводы защиты, что ребята были с синяками в ИВС, и суд признал именно эту экспертизу. Соответственно, суд усомнился в оружии, которое было подброшено Барзукаеву, поскольку оно не было найдено еще, а в рапортах были ссылки с номерами экспертиз, которые будут проведены. Суд все это указал, все разложил, но тем не менее из всех сфабрикованных доказательств суд вычленил себе два доказательства, переписку Ислама Барзукаева, и на основании нее осудил Барзукаева", - рассказал адвокат.

По совокупности, с учетом второго приговора, Барзукаев осужден на 18 лет лишения свободы, Курбанов - на 17 лет, Мирзалиев - на 16 лет. При этом по статье 222 УК РФ о незаконном обороте оружия подсудимые были полностью оправданы в связи отсутствием события преступления, отметил адвокат.

"Курбанова оправдали по статье об обучении террористической деятельности, поскольку в деле абсолютно не было доказательств, кроме голословных утверждений, кроме показаний, данных под пытками Курбановым, что он изучал в Telegram изготовление запрещенных предметов", - сказал он.

Сами осужденные, по его словам, отрицают все обвинения. "В 2019 году, 15 июня они были задержаны. Барзукаев в течении 8 часов, а Курбанов в течении 7 часов находились в неизвестных местах, это следует из материалов уголовного дела. Во время задержания, без адвокатов, под пытками они подписали признательные показания. Когда я вступил в дело в августе [2019 года], начиная с этого месяца они последовательно отрицали первичные показания, не признавая вину ни по одной статье, эпизоду", - сообщил защитник.

Сейчас Курбанов и Мирзалиев находятся в СИЗО №1 Ростова-на-Дону, а Барзукаев этапирован в СИЗО в Новочеркасске. Со слов Мирзалиева, 14 сентября его с Курбановым также должны были этапировать в Новочеркасск, сообщил адвокат. "В ростовском суде сложилась такая практика: как только выносится приговор, несмотря на то, что осужденные пишут ходатайство на ознакомление с протоколом судебного заседания, их этапируют в другое СИЗО, за 40 км от Ростова, и они там ждут суда. По практике их оттуда возят в Окружной военный суд в Ростове и там ознакомляют с протоколами, в связи с чем апелляция затягивается до года", - сообщил Шамсудинов.

Адвокат назвал "призрачной" перспективу возбуждения дела по выделенным судом и направленным в СУ СКР по Дагестану материалам о пытках и подбросе оружия. "Следствие велось в СКР, в Махачкале. Там вынесено 10-12 отказных постановлений. Они долгое время даже отказывались допрашивать Курбанова и Барзукаева - лиц, в отношении которых применялись пытки и по заявлению которых проводилась проверка. Там все однообразно. Суд в своем приговоре четко говорит, что доследственная проверка не проведена должным образом", - отметил защитник.

Ранее правоохранительные органы Дагестана подавали исковые заявления к матери Ислама Барзукаева о клевете, защите чести и деловой репутации из-за ее обвинений в пытках. Суды не удовлетворили иски к ней, сообщил также адвокат. "Они [истцы] ни на один суд не пришли, приходил молодой юрист, который абсолютно не знал, о чем речь, не мог ответить на вопросы, был не подготовлен, не знал, в чем дело. Естественно, Дербентский горсуд отказал им в иске. Они написали апелляцию, Верховный суд РФ засилил (оставил в силе. – Прим. "Кавказского узла") решение, у нас есть выигрышные решения", - сказал адвокат.

Напомним, родственники Барзукаева, Курбанова и Мирзалиева регулярно проводили в Махачкале пикеты в их поддержку. Мать Мирзалиева утверждала, что силовики вынуждали его оговорить Барзукаева и Курбанова. Следователи десять раз отказывали родным в возбуждении дела о пытках на силовиков.

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