Житель Кабардино-Балкарии обвинен в создании ячейки АУЕ*

16 сентября 2023, 11:19

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Находясь в СИЗО житель Кабардино-Балкарии Азамат Карданов создал ячейку экстремистской организации "Арестантское уголовное единство"*, членами которой впоследствии стали выходцы из разных регионов России, считает следствие.

По версии следствия, житель Кабардино-Балкарии Азамат Карданов, находясь в одном из СИЗО республики в середине 2020 года создал ячейку запрещенной в России экстремистской организации "Арестантское уголовное единство" (АУЕ) и затем передал руководство ею своему подельнику Руслану Назранову. Участниками ячейки также в разное время были еще несколько жителей различных регионов России – Жантемир Тешев, Мажид Мадатов, Астемир Фашмухов и Михаил Кочарян.

"Мероприятия по задержанию членов экстремистского сообщества проведены в Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае. <…> В отношении шести фигурантов ГСУ СК России по СКФО возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210.1 УК РФ и частью 2 статьи 282.2 УК РФ", – сообщило управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу сегодня в своем телеграм-канале.

Комментариев от представителей обвиняемых не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 24 февраля стало известно, что семь заключенных исправительной колонии в Кабардино-Балкарии были оштрафованы по обвинению в пропаганде экстремистской символики.

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* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.