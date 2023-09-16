Олег Орлов провел параллели между собственным процессом и "ингушским делом"

16 сентября 2023, 01:57

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Судебный процесс по собственному делу напомнил Олегу Орлову суд над ингушскими активистами, когда на первом этапе суд не мешал высказываться защите, но в приговоре не отразил их мнение, а на этапе апелляции игнорировал доводы адвокатов. Происходящее в зале суда мало влияет на постановку приговора, это определяют другие люди, отметил правозащитник.

Как писал "Кавказский узел", 15 сентября на пятое заседание Головинского райсуда Москвы по делу сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова, обвиненного в дискредитации армии, пришло около 60 человек, но большинство из них приставы не пустили в суд. На заседание приехал и Муртазали Гасангусейнов, отец убитых силовиками в Дагестане братьев-пастухов. Он сообщил, что прибыл дать показания в защиту Олега Орлова. Свидетели защиты напомнили в суде о роли Орлова и "Мемориала" в деле убитых братьев Гасангусейновых и о работе правозащитника во время военных кампаний в Чечне.

8 июня суд начал рассматривать уголовное дело Олега Орлова. В суде Орлов отказался признать вину. Поводом для обвинения стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook* русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция России на Украине. Олег Орлов указал, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире". Сегодня в суде выступил свидетель со стороны защиты - историк Владислав Аксенов. Он сообщил, что в статье правозащитника не упоминаются вооруженные силы, но есть призыв к дискуссии с автором.

Сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал" Олег Орлов, которого судят в Головинском районном суде Москвы по обвинению в «публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан", прокомментировал корреспонденту «Кавказского узла» процесс.

По его словам, "ингушское дело", где он выступает в качестве общественного защитника Зарифы Саутиевой, не оказало непосредственного влияния на его процесс. "Но, по большому счету, понятно, что моя правозащитная деятельность, деятельность «Мемориала»* является причиной суда. Так два свидетеля обвинения, лично меня не знающие, говорят о политической оценке деятельности «Мемориала» и меня. То есть этот суд - не только из-за так называемой «дискредитации», но и в целом о деятельности «Мемориала", - заявил он.

С 13 января Ставропольский краевой суд в Пятигорске рассматривал апелляционные жалобы на приговор семи лидерам протеста в Магасе, в том числе Зарифе Саутиевой. Активисты и их защитники указали на то, что суд первой инстанции не учел многие факты и показания, свидетельствующие о невиновности подсудимых. Однако в июле суд оставил приговор в силе. 28 июля адвокаты активистов указали, что апелляционная инстанция, оставив в силе сроки лишения свободы, ужесточила условия дополнительного наказания.

Орлов отметил, что сейчас его судебный процесс мешает ему выполнять роль защитника Саутиевой. «В какой-то момент мы могли туда ездить. Но после того, как судебное преследование начало развиваться, я не могу ездить, поскольку должен быть в зале суда», - подчеркнул он.

По словам правозащитника, процесс можно было разделить на два этапа. На первом судья «вел дело так, чтобы не смешать защите – адвокатам и не адвокатам, удовлетворял ходатайства защиты о повторном исследовании доказательств». «Нам давали говорить, обосновывать и представлять свои доводы, но в приговоре это упомянуто не было, там были только аргументы обвинения», - заявил Орлов.

По его мнению, это было вызвано желанием не допустить возможности обжалования по формальным основаниям. В апелляционной инстанции, по его словам, все было по-иному. «Любое ходатайство защиты не удовлетворялось, суд не слушал доводов защиты, поскольку здесь была другая задача – повторить приговор первой инстанции и не допустить повторного рассмотрения дела», - отметил правозащитник.

Пока, по его словам, его собственный процесс больше напоминает первый этап «ингушского дела». «Дают все излагать, не мешают высказываться», - отметил Орлов.

«Я уверен, что все действия в зале суда мало влияют на постановку приговора, это определяют другие люди», - заявил он.

Представляющая интересы Орлова адвокат Катерина Тертухина рассказала корреспонденту «Кавказского узла», о чем защита хотела допросить следователя по этому делу (на что суд не дал разрешения). «В материалах дела есть два протокола допросов свидетелей обвинения, исследованных в судебном заседании. Так вот, они совпадают на 97%, расходясь лишь в установочных данных. Мы хотели спросить у следователя, как это могло произойти, а также поинтересоваться, почему именно у этой организации была заказана экспертиза, как выбирали экспертов? К сожалению, суд не предоставил нам такой возможности», - отметила она.

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** Правозащитный центр "Мемориал" был внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидирован по решению суда. После ликвидации Правозащитного центра в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал".